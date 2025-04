OM : Le problème d'argent qui le rend fou

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Quatre. C'est le nombre de recrues hivernales bouclées par l'Olympique de Marseille pendant le dernier mercato. Insuffisant du point de vue de Roberto De Zerbi. La Provence révèle que le coach transalpin se serait permis de demander un défenseur en plus, sans succès pour des raisons financières...

C'est la crise à l'OM. Les résultats ne suivent plus et l'objectif primordial fixé par la direction phocéenne de décrocher une place pour la prochaine édition de la Ligue des champions est en péril après cinq défaites concédées lors des sept derniers matchs de l'équipe de Roberto De Zerbi dénuée d'arguments défensifs concrets.

Roberto De Zerbi aurait demandé un défenseur central en plus cet hiver...

En effet, les absences se font ressentir dans le secteur défensif et notamment celle du capitaine Leonardo Balerdi. Le recrutement de Luiz Felipe Ramos cet hiver n'a pas pu avoir l'effet escompté pour le moment puisqu'il ne compte que deux petites apparitions face au Paris Saint-Germain (1-3) et au FC Nantes (2-0). Et il semblerait que Roberto De Zerbi ait tenté de colmater la brèche pendant le mercato hivernal selon La Provence.

...impossible pour l'OM

En plus de Luiz Felipe Ramos, d'Amine Gouiri, d'Amar Dedic et d'Ismaël Bennacer, le coach italien aurait réclamé un défenseur central supplémentaire aux dirigeants de l'OM. La Provence assure que Roberto De Zerbi aurait reçu une réponse claire : pas le budget nécessaire pour satisfaire cette demande. Et à l'instant T, le défenseur en question aurait bien dépanner De Zerbi...