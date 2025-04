F1 : Verstappen chez Alpine, la bombe est lâchée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Max Verstappen continue de faire parler, les débats sur la future écurie qu'il pourrait rejoindre sont intenses. Et bien que Mercedes et Aston Martin soient les deux options les plus régulièrement citées, Ralf Schumacher imagine bien le quadruple champion du monde... chez Alpine !

Compte tenu de la saison délicate que connaît Red Bull, l'avenir de Max Verstappen est plus que jamais au cœur des débat. Et pour cause, le quadruple champion du monde dispose d'une clause de performance dans son contrat qui lui permet de quitter l'écurie autrichienne si sa monoplace ne lui permet pas de jouer le titre. Cela semble être le cas de la RB21, à tel point qu'après le Grand Prix de Bahreïn, à l'issue duquel Max Verstappen a été relégué à la troisième place du classement général, Helmut Marko a annoncé que la clause « commence à être activable ». Autrement dit, un transfert du Néerlandais n'est clairement plus utopique. Mais alors que Mercedes et Aston Martin sont les deux écuries les plus régulièrement citées pour accueillir Max Verstappen, Ralf Schumacher lâche une petite bombe en l'envoyant chez Alpine !

Schumacher envoie Verstappen chez Alpine

« L’équipe qu’on oublie souvent, mais qui joue un rôle dans tout ça… Alpine. Flavio Briatore est très fort pour aller à la pêche aux talents. Il a choisi des moteurs Mercedes pour son équipe l’année prochaine, et en attendant, regardez Pierre Gasly [à Bahreïn] le week-end dernier », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Flavio Briatore sait agir discrètement»

« 5e en qualifications, un rang tenu en course. Cette voiture ne peut pas être si mauvaise. Ajoutez à cela les 30 chevaux supplémentaires du moteur Mercedes. Je ne veux donc pas sous-estimer cette équipe et les pouvoirs de Flavio dans le paddock. Il sait agir discrètement et je ne serais pas étonné de le savoir en discussions avec Jos ou Raymond », ajoute Ralf Schumacher.