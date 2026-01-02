Zidane - PSG : Le moment historique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme ce fut le cas pour Zinedine Zidane après la victoire de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde en 1998, Ousmane Dembélé a vécu un moment historique à l'occasion du réveillon du 31 décembre, puisque le visage de la star du PSG a été affiché en grand sur l'Arc de Triomphe.

Auteur d’un sextuplé et vainqueur du premier titre de son histoire en Ligue des champions, le PSG a vécu une année 2025 pour le moins chargée en émotions. Ousmane Dembélé (28 ans) a été le véritable symbole de cette réussite parisienne avec un repositionnement en tant que faux numéro 9 qui a fait toute la différence au PSG et qui lui a notamment permis de rafler le Ballon d'Or. Et la star parisienne a reçu un bel hommage ce mercredi pendant les célébrations du Nouvel An dans la capitale.

Dembélé rejoint Zidane En effet, à l'occasion du feu d’artifice organisé à Paris pour ce réveillon, le visage d'Ousmane Dembélé a été affiché en grand sur l’Arc de Triomphe. Un joli geste pour saluer la performance réalisée par le numéro 10 du PSG ces derniers mois, mais surtout un moment historique puisque cette distinction est réservée aux plus grands, comme Zinedine Zidane...