Mbappé : Le conflit éclate avec Hanouna

Cyril Hanouna a un avis tranché sur l'avenir de Kylian Mbappé. Selon l'animateur, le joueur de 26 ans ne remportera jamais le Ballon d'Or en raison, notamment, de l'éclosion de nouvelles stars comme Lamine Yamal. Un avis qui n'est pas partagé par Denis Charvet. L'ancien rugbyman veut encore y croire pour le champion du monde 2018.

Les meilleures années de Kylian Mbappé sont-elles déjà derrière lui ? C’est en tout cas l’intuition de Cyril Hanouna, qui avait consacré l’intégralité de son émission au joueur du Real Madrid après la défaite face à Arsenal. Sur Europe 1, il avait affiché son pessimisme, notamment sur ses chances de victoire au Ballon d’Or. Pour Hanouna, Mbappé, âgé de 26 ans, aura de plus en plus de mal à rivaliser avec la nouvelle génération.

Hanouna catégorique sur Mbappé

« Il ne sera jamais Ballon d’Or ! Déjà cette année, c’est fini, il a été éliminé en quarts de finale. Le problème est qu’il y a beaucoup de joueurs qui arrivent. Il y a Lamal, Lewandowski. Dembélé peut l’avoir aussi si le PSG va au bout. L’attaquant du vainqueur de la Ligue des champions remportera le Ballon d’Or » avait déclaré Hanouna.

Charvet s'oppose à Hanouna

Interrogé au cours de cette émission, Gilles Favard partageait ce constat. « Je ne pense pas qu’il le sera. Il a encore laissé filer une année. Parce que l’effectif du Real Madrid me fait peur, il faudra que le club fasse le ménage. Et ensuite, il faudra deux saisons pour repartir. Pendant ce temps-là, il prendra des années en plus. Et dans deux ans, il sera beaucoup moins performant. C’est ce que je crois » avait déclaré le consultant sportif. Mais cet avis ne fait pas l’unanimité. Sur RMC, Denis Charvet ne veut pas encore enterrer Mbappé. « Mbappé remportera le Ballon d’Or » a-t-il lâché sur le plateau du Super Moscato Show.