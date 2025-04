Kylian Mbappé : Le PSG a trouvé mieux ?

Axel Cornic

L’été dernier, Kylian Mbappé a décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour se lancer dans une nouvelle aventure avec le Real Madrid. Un départ qui ne s’est pas vraiment fait dans d’excellentes conditions, mais le club parisien semble avoir déjà tourné la page avec un nouveau prodige français qui impressionne à chacune de ses sorties.

Après sept années, l’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG s’est terminée. Tout le monde s’attendait à ce que les investisseurs qataris misent gros sur une autre star internationale pour le remplacer, mais la priorité a finalement été donnée à la jeunesse, avec la construction d’un collectif solide sous la direction de Luis Enrique.

L’explosion de Doué

C’est le cas avec Désiré Doué, acheté 50M€ au Stade Rennais lors du dernier mercato estival, qui cartonne en ce moment sous les couleurs parisiennes. Ses prestations font énormément parler et l’Europe entière a pu le découvrir tout récemment, avec un but stratosphérique contre Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions (3-1).

« Moi je suis Désiré Doué et Kylian, c’est Kylian »

Evidemment, beaucoup le comparent à son illustre aîné, mais ne parlez pas de Kylian Mbappé à Désiré Doué ! « On me l’a déjà dit mais moi je suis Désiré Doué et Kylian, c’est Kylian » a déclaré la nouvelle star du PSG, dans un entretien accordé à Téléfoot. « C’est un joueur sensationnel, il a déjà fait beaucoup de choses dans le football. J’essaie de me créer ma propre voie ».