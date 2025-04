Départ de Mbappé : Le PSG a trouvé sa nouvelle étoile !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG. En effet, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Orphelin de Kylian Mbappé, le PSG peut pousser un ouf de soulagement, et ce, parce qu'Ousmane Dembélé a pris le leadership de l'équipe.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec l'écurie parisienne, le capitaine de l'équipe de France a rejoint le Real Madrid - le club de ses rêves - librement et gratuitement. Depuis le départ de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé est devenu le patron de l'équipe entrainée par Luis Enrique. Du moins, c'est ce qu'affirme Julien Stephan, estimant même que l'actuel numéro 10 du PSG est devenu le meilleur joueur du monde cette saison.

«Dembélé a pris le lead dans cette équipe de Paris»

« C’est bien simple, pour moi, Ousmane est aujourd’hui le plus fort du monde. Son corps, son jeu et sa tête sont équilibrés comme jamais. Il est arrivé à maturité tant sur le plan humain que professionnel. Alors même si on n’est qu’au mois d’avril, que ce sont les mois prochains qui seront déterminants, à date, on peut considérer qu’Ousmane fait plus que simplement postuler au Ballon d’Or », a déclaré Julien Stephan lors d'un entretien accordé au Parisien.

«Dembélé entraîne tout le monde avec lui»

Dans la foulée, Julien Stephan en a rajouté une couche. « Parce qu’au-delà de ses statistiques et de son efficacité, Ousmane est un joueur créatif, déroutant, déstabilisant et surtout entraînant. Avec lui, il se passe toujours quelque chose. Il est le moteur dans le pressing, dans les efforts, dans les stats, il a pris le lead dans cette équipe de Paris et entraîne tout le monde avec lui. Contrairement à la plupart des autres top-players qui sont fixés à un poste, Ousmane est capable de joueur à tous les postes offensifs et d’y être déroutant et décisif », a conclu l'ancien formateur d'Ousmane Dembélé au Stade Rennais.