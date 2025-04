PSG - Mbappé : Le pari complètement fou impliquant… des ours !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, Kylian Mbappé a fini par quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Mais son départ a été très mouvementé et d'ailleurs depuis il est en conflit avec le club. L'attaquant réclame 55M€, une somme qui correspond à ses derniers mois de salaires et des primes impayés. Le PSG met avant la présence d'un accord oral et se retrouve un peu bloqué.

Malgré son départ au Real Madrid, Kylian Mbappé doit encore gérer des dossiers en cours avec le PSG. L'attaquant français espère récupérer la somme demandée et pour Jean-Michel Larqué, c'est très bien parti étant donné qu'a priori il n'y a pas de preuve de la volonté de Mbappé de renoncer à cet argent, comme l'avance le PSG. D'ailleurs Jean-Michel Larqué est persuadé de la tournure des événements, à tel point qu'il ose un pari fou.

Le PSG bientôt perdant face à Mbappé ?

Cette semaine, les avocats de Kylian Mbappé ont annoncé la saisie à titre conservatoire des 55M€ sur les comptes du PSG puisque l'attaquant du Real Madrid compte bien récupérer cette somme, contrairement à ce que le club français dit. « J'ai du mal à imaginer qu'une discussion sans témoins et portant sur la bagatelle de 55 millions d'euros n'ait pas fait l'objet d'un petit papier signé des deux parties. (…) Si demain, le PSG vient avec ce papier, je suis prêt à faire mon mea culpa. Même un pari, le 25 décembre je me baigne avec les ours blancs à Biarritz dans l’océan. Mais le papier, il n’arrivera jamais. Il y en a quand même qui sont gagnants là dedans, plus le différend dure, plus les cabinets d’avocats se frottent les mains, mais je ne vois pas comment le PSG va s’échapper » ose Jean-Michel Larqué sur les ondes de RMC.

Mbappé prêt à battre le PSG

Bien parti dans son combat judiciaire face au PSG, Kylian Mbappé se rapproche de la victoire et des 55M€. Les arguments avancés par le PSG auront bien du mal à convaincre. Les avocats du joueur ont également demandé à la FFF de trancher dans ce dossier.