Il discute avec le PSG et accepte une offre démentielle ! 

Alexis Brunet

Il y a quelque temps, lors du match entre Liverpool et le PSG, Virgil van Dijk avait été surpris en pleine discussion avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Certaines rumeurs étaient alors sorties sur une possible arrivée du Néerlandais à Paris. Cela n’a finalement pas été le cas, car le défenseur central a prolongé son contrat avec les Reds et, à la clé, un énorme salaire.

L’été prochain, il y a de grandes chances pour que le PSG recrute un nouveau défenseur central. En effet, avec le possible départ définitif de Milan Skriniar, le club de la capitale va être dans l’obligation de trouver un nouvel axial droit pour être la doublure de Marquinhos. Une responsabilité qui ne sera pas confiée à Virgil van Dijk.

Virgil van Dijk a prolongé à Liverpool

Il y a quelques semaines, certaines rumeurs sur une possible arrivée de Virgil van Dijk au PSG avaient commencé à fleurir dans la presse. En effet, le Néerlandais avait été aperçu dans les coulisses d’Anfield en discussion avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Mais finalement, le joueur de 33 ans a décidé de prolonger l’aventure à Liverpool et il en est très content, comme il l’a confié au site officiel du club anglais. « Je suis très heureux, très fier. Évidemment, j'éprouve tellement d'émotions en ce moment à l'idée d'en parler. C'est un sentiment de fierté, de joie. C'est tout simplement incroyable. Le parcours que j'ai parcouru jusqu'à présent dans ma carrière, pouvoir la prolonger de deux ans dans ce club, c'est incroyable et je suis tellement heureux. » D’après les informations de The Athletic, van Dijk devrait toucher un salaire de 465 000 euros par semaine, ce qui ferait de lui le défenseur le mieux payé au monde.

Salah a prolongé aussi

Virgil van Dijk n’est pas le seul joueur phare de Liverpool à avoir prolongé son contrat dernièrement. Luis aussi pisté par le PSG, Mohamed Salah avait finalement décidé de rester chez les Reds. Toutefois, cela sera plus compliqué pour les dirigeants anglais de garder Trent Alexander-Arnold, qui a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Cela serait un vrai coup dur pour le leader de la Premier League qui perdrait alors librement l’un de ses joueurs fétiches.