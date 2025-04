PSG - Sakina Karchaoui : Le mariage qui capote à l'étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sakina Karchaoui est aujourd'hui l'une des stars de l'équipe féminine du PSG. En mai 2024, l'internationale française prolongeait même avec le club de la capitale, étant désormais sous contrat jusqu'en 2028. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment pour Karchaoui, elle qui avait la possibilité de partir à l'étranger.

Star du football féminin français, Sakina Karchaoui fait aujourd'hui le bonheur du PSG. Formée à Montpellier, la latérale gauche aura passé un an à l'OL avant de signer à Paris en 2021. Une aventure partie pour durer encore un moment. En effet, depuis mai 2024, Karchaoui est sous contrat jusqu'en 2028 à la suite de sa prolongation.

« Un grand jour pour moi »

A l'époque, Sakina Karchaoui était très heureuse de poursuivre son aventure avec le PSG. La native de Salon-de-Provence confiait alors : « C’est un grand jour pour moi, je tenais vraiment à poursuivre ma carrière au Paris Saint-Germain. Je m’épanouis pleinement au sein de cette équipe et je suis fière de ce que nous avons réalisé jusqu’aujourd’hui ».

Karchaoui avait des offres à l'étranger

Sakina Karchaoui a donc choisi de continuer au PSG et de prolonger. Mais voilà qu'elle aurait très bien pu partir l'été dernier. En effet, pour The Guardian, la joueuse de l'équipe de France a révélé avoir reçu des offres « de grands clubs européens, et même des Etats-Unis et de l'Arabie Saoudite ».