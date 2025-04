Sakina Karchaoui : Le clash au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 10 points derrière l'OL, l'équipe féminine du PSG a une 2ème place à sécuriser en D1 Arkéma. Ce vendredi soir, le club de la capitale affronte Reims, une rencontre où l'absence de Sakina Karchaoui est à noter. Et si tout cela était à cause de tensions avec l'entraîneur Fabrice Abriel ? La théorie est possible. Explications.

Cette saison, la section féminine du PSG a été marqué par certaines turbulences autour de Fabrice Abriel. L'entraîneur parisien n'avait notamment pas hésité à écarter Grace Geyoro. Des tensions sont alors apparues et voilà qu'un nouveau cas pourrait s'ouvrir au PSG. Cette fois, les regards se tournent vers Sakina Karchaoui, star de l'équipe parisienne.

Karchaoui absente pour PSG-Reims !

Alors que le PSG affronte Reims ce vendredi soir en D1 Arkéma, cela sera sans Sakina Karchaoui. Légèrement touchée, l'internationale française était cependant apte à jouer. Toutefois, « par choix du coach » comme l'annonce une source proche du PSG à l'AFP, Fabrice Abriel a décidé de se passer de Karchaoui.

« Je n’ai pas cette affinité que j’ai eue avec Jocelyn »

Une absence qui intervient quelques jours seulement après la prise de parole de Sakina Karchaoui à L'Equipe. La joueuse du PSG avait alors évoqué une relation loin d'être idéale avec Fabrice Abriel : « Jocelyn (Prêcheur) connaissait mes qualités, c’était un tacticien, donc on faisait énormément de vidéos individuelles pour pouvoir progresser. C’était un peu plus compliqué avec Fabrice. Je n’ai pas cette affinité que j’ai eue avec Jocelyn, en toute honnêteté. Donc je travaille autrement ».