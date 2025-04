Le clan Mbappé est «fan du PSG», le sacrifice inattendu

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a passé sept années au PSG. Un attachement qui ne s’efface pas en une signature de contrat au Real Madrid. C’est pourquoi, d’après son avocate Delphine Verheyden, il a ordonné la patience pour le règlement des impayés à hauteur de 55M€, d’autant plus que le clan Mbappé est « fan » du club parisien. Néanmoins, le capitaine de l’équipe de France part au front pour « ceux qui subissent le même sort ».

Près d’un an après l’annonce de son départ du PSG le 10 mai 2024, Kylian Mbappé réclame toujours les 36,66M€ de primes et les 18,75M€ de salaires impayés par le Paris Saint-Germain. Cette semaine, son avocate Delphine Verheyden était, avec trois confrères gérant également les intérêts de la nouvelle star du Real Madrid, à Paris pour donner une conférence de presse.

«C’est lui qui a donné l’instruction d’être patient avec le club»

L’objectif était d’évoquer la stratégie d’attaque du clan Mbappé en demandant réparation au Paris Saint-Germain alors qu’ « il y a même parmi nous de grands fans du PSG. Mais on veut faire respecter le droit afin que tout se termine merveilleusement bien. ». Pourquoi ce timing spécifique alors que le Real Madrid a été corrigé à Arsenal mardi (3-0) et que le PSG a battu Aston Villa en 1/4 de finale aller de Ligue des champions ? Me Delphine Verheyden a justifié cette temporalité. Mbappé est « extrêmement tranquille sur ce sujet. C’est lui qui a donné l’instruction d’être patient avec le club car il comprenait qu’il pouvait y avoir une déception de le voir partir. Mais aujourd’hui, Kylian est décidé à aller au bout ».

«Il le fait pour lui, mais d’une certaine manière, aussi pour ceux qui subissent le même sort»

Le Parisien a rapporté le reste des propos énoncés par Me Delphine Verheyden lors du point presse de jeudi. « Il le fait pour lui, mais d’une certaine manière, aussi pour ceux qui subissent le même sort, au niveau du loft ou des salaires, et qui n’ont pas la chance de pouvoir engager une équipe pour se défendre. Comme toujours, il prend ses responsabilités ». Une notion de sacrifice donc de la part de Kylian Mbappé afin d’éviter aux autres ce qu’il a lui-même vécu en quelque sorte.