«C'est fini» pour Mbappé, l'annonce choc !

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid lors du dernier mercato estival. Alors qu'il va fêter ses 27 ans en décembre, l'attaquant français n'aurait plus que trois à quatre saisons au plus haut niveau dans les jambes. Du moins, c'est ce qu'affirme Cyril Hanouna.

Le 1er juillet dernier, Kylian Mbappé a quitté le PSG pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement, alors que son contrat à Paris était arrivé à son terme. D'après Cyril Hanouna, le club merengue doit vendre Vinicius Jr dès cet été. A en croire l'ancien présentateur de Touche Pas à Mon Poste, Florentino Pérez doit mettre Kylian Mbappé dans les meilleures dispositions le plus tôt possible, et ce, parce qu'il ne lui reste que quatre années maximum au plus haut niveau.

«Il va lui rester quoi au top ?»

« C’est l’arrivée de Kylian Mbappé qui a déséquilibré toute l’équipe du Real Madrid. Kylian Mbappé, Vinicius, on voit bien que ça ne va pas. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Tu ne dois pas prendre Mbappé alors qu’il te manque un milieu et que c’est catastrophique depuis que le meilleur milieu du monde Toni Kroos est parti. Tu dois le remplacer tout de suite », a jugé Cyril Hanouna lors d'un entretien accordé à Europe 1.

«3-4 saisons, après c’est fini»

Dans la foulée, Cyril Hanouna en a rajouté une couche : « Si tu prends Kylian Mbappé pour te faire un kif, alors tu mises à fond sur lui et tu fais partir Vinicius. Parce que Kylian Mbappé il lui reste pas 50 saisons. Il va avoir 27 ans en décembre, il va lui rester quoi au top ? 3-4 saisons, après c’est fini avec les mecs qui arrivent derrière ». Reste à savoir si le Real Madrid tiendra compte de ce conseil.