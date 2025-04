Danse avec les stars : La surprise avec Frank Leboeuf

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Frank Leboeuf, ex-footballeur et champion du monde en 1998, a participé à la 14e saison de "Danse avec les stars". Une nouvelle aventure qui a surpris sa famille comme l’a expliqué sa fille Jade, venue l’encourager et qui n’exclut pas de participer elle aussi à l’émission de TF1 à l’avenir.

On l’a connu footballeur, puis acteur, et maintenant danseur. Cette année, Frank Leboeuf a intégré le casting de la 14e saison de "Danse avec les stars", une aventure qui a récemment pris fin puisque l’ancien joueur de l’OM, sacré champion du monde en 1998, a été éliminé à l’issue du cinquième prime, peu aidé par une blessure qui l’avait contraint à faire l’impasse sur l’émission de la semaine précédente.

« DALS, c’était quelque chose de complètement différent de ce à quoi il nous avait habitués »

Frank Leboeuf avait pu compter sur le soutien de ses enfants, Jade, devenue influenceuse, et Hugo, comédien, venus dans les coulisses du programme pour le motiver. Interrogée par Le Parisien, Jade Leboeuf est revenu sur ce moment : « Que ce soit papa, maman ou nous deux, on est toujours à fond pour se soutenir. Et puis DALS, c’était quelque chose de complètement différent de ce à quoi il nous avait habitués, reconnaît la mannequin. Et nous avons été très fiers de ce qu’il a fait ! »

Après Frank, Jade Leboeuf dans DALS ?

Jade Leboeuf aurait justement pu participer à "Danse avec les stars" par le passé, un projet qui n’avait pas pu se concrétiser pour une bonne raison. « C'est rigolo parce qu'on m'avait proposé Danse avec les stars en 2020 mais j'étais enceinte. J'ai dû accoucher deux semaines avant le début des répétitions, donc ce n'était pas possible », révélait-elle récemment dans Télé-Loisirs. Ce n’est peut-être que partie remise : « Mais pourquoi ça. Ça me botterait bien ! » Elle et son frère sont actuellement candidats dans la saison 4 des "Traîtres" sur M6.