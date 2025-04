Décès annoncé, l’OM se déplace pour un hommage !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le timing est idéal. Actuellement à Rome pour un stage de plusieurs jours, l'OM a pris la décision de se rendre au Vatican afin de rendre hommage au Pape François, décédé lundi matin à l'âge de 88 ans d'un AVC. Il y a quelques jours, le club marseillais avait publié un communiqué pour saluer la mémoire du souverain pontife.

Les chrétiens du monde entier sont en deuil après le décès du Pape François qui, quelques heures avant, paradait sur sa papamobile et s’adressait à la foule à l’occasion de Pâques. Immédiatement après l’annonce de sa mort, l’OM a publié un communiqué pour saluer la mémoire du souverain pontife.

L'hommage de l'OM

« Le club adresse ses sincères condoléances à la communauté catholique de Marseille et du monde entier, ainsi qu'à toutes celles et ceux touchés par cette disparition. Marseille gardera en mémoire son message de paix lors de son passage à l'Orange Vélodrome en 2023, moment fort de partage, de solidarité et d’émotion pour toute la ville. Qu’il repose en paix » a publié l’OM.

De Zerbi est présent au Vatican

Actuellement à Rome dans le cadre d’un stage, le club marseillais aurait pris la décision de se rendre au Vatican ce mardi soir. Selon les informations de L’Equipe, Pablo Longoria et Roberto de Zerbi devraient déposer une gerbe de fleurs, alors que le Saint-Siège a annoncé neuf jours de deuil à partir de samedi.