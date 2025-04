40M€ : Un joueur de Deschamps affole le PSG !

Axel Cornic

Depuis quelques années, le Paris Saint-Germain a décidé d’agrandir sa colonie d’internationaux français, avec notamment les arrivées d’Ousmane Dembélé et de Lucas Hernandez. Et ça devrait continuer comme ça, puisque lors du prochain mercato un autre joueur de l’équipe de France serait dans le viseur des Parisiens.

Après les stars, place aux jeunes. Avec les départs de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le PSG a décidé de changer son fusil d’épaule et ça marche plutôt bien pour le moment. Mais ça ne fait que commencer, puisque le duo formé par Luis Campos et Luis Enrique semble avoir d’autres idées en tête.

Manu Koné fait craquer le PSG

D’après les informations de Il Corriere dello Sport, Manu Koné serait l’un des grands objectifs du PSG pour le mercato estival qui approche à grands pas. Le milieu de terrain de 23 ans a été formé au TFC, avant de le quitter en 2021 pour rejoindre le Borussia Mönchengladbach et fait désormais les beaux jours de l’AS Roma, où il est rapidement devenu un incontournable de Paulo Fonseca puis de Claudio Ranieri.

La Roma fixe le prix

Recruté pour 18M€ en juillet 2025, l’international français en vaudrait déjà 35M€ selon le site spécialisé Transfermarkt. Mais l’AS Roma en demanderait plus ! Toujours selon Il Corriere, le prix minimum pour le milieu de terrain français aurait été fixé à 40M€ une sacrée somme, mais le PSG devra surtout faire face à la concurrence de nombreux clubs européens, surtout en Premier League.