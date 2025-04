OM : «On n’aime pas», tensions avec De Zerbi ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques journées de la fin du championnat, Roberto de Zerbi s'est envolé pour l'Italie. L'objectif de ce stage, qui pourrait se prolonger jusqu'au terme de la saison, est de remobiliser le troupe et rappeler les objectifs de l'OM. Mais comme annoncé par Benoît Trémoulinas, ce genre de décision fait rarement l'unanimité auprès des joueurs.

Ne vous rendez pas à la Commanderie. Vous aurez peu de chances de croiser le groupe marseillais. Ce mardi, l’OM s’est envolé pour Rome pour un stage, qui devrait durer au minimum deux semaines. L’objectif de Roberto de Zerbi est de fuir le quotidien pesant à Marseille et de ne penser qu’au football au moment où le sprint final a débuté. Ancien international tricolore, Benoît Trémoulinas s’est confié sur cette mise au vert.

Des joueurs réticents ?

« Lorsque vous êtes dans le sprint final et qu’il y a eu des moments de péripéties sur les dernières semaines, voire les derniers jours, effectivement le coach aime recadrer bien et récupérer un petit peu tous ses joueurs dans un endroit neutre, pour vraiment se concentrer sur cette fin de championnat. Lorsqu’on est joueur, on n’aime pas trop, on ne va pas se le cacher. Surtout en fin de saison parce qu’on est quand même fatigué, on est aussi usé mentalement, on aime bien se ressourcer auprès de la famille, notamment après les matchs. Donc forcément les joueurs n’aiment pas trop ça. Mais après, quand on est dedans, on comprend, on sait qu’on a une mission » a-t-il déclaré sur le plateau de L’Equipe de Greg.

« Ils n’ont pas envie de se louper »

La mission est claire : se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. « Mehdi Benatia l’a annoncé, ce serait compliqué pour l’OM s’ils n’atteignaient pas la Champions League avec le projet qu’il a fait. Cette année Mehdi Benatia a fait un réel projet avec Longoria sur quelques années. Je pense qu’ils n’ont pas envie de se louper. Resserrer les liens sur cette fin de championnat peut être bénéfique pour l’OM » a lâché Trémoulinas.