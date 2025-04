OM : C'est terminé, il annonce une catastrophe !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En se défaisant de la faible équipe de Montpellier samedi, l'OM reprend la deuxième place du classement de Ligue 1. Un moindre mal au vu des difficultés éprouvées en première mi-temps par les hommes de Roberto De Zerbi. Pour Raymond Domenech, le club de la cité phocéenne est loin d'être sorti de la crise et ce n'est pas cette victoire qui va tout changer.

Ces dernières semaines, l'OM a perdu son avance au classement par rapport à ses principaux concurrents dans la course pour le podium final, synonyme de place en Ligue des champions. Le club a ralenti la cadence et s'expose clairement à un terrible retour des autres équipes. Pour Raymond Domenech, cette victoire face à Montpellier ne change rien.

L'OM n'a pas rassuré

Face à Montpellier, l'échec était interdit pour l'OM dans la perspective d'un podium de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi ont tout de même souffert en première mi-temps et ont fini par encaisser un but, le premier pour la lanterne rouge de Ligue 1 depuis deux mois. « Si vous me dites qu’ils sont sortis de la crise parce qu’ils ont battu Montpellier, dernier de Ligue 1 qui a encaissé 71 buts cette saison et n’a pas gagné depuis 10 matchs, alors que cela a été un match pauvre. La première mi-temps a été triste, ils n’ont pas emballé le match, rien. C’est plus sur les défauts et la faiblesse de Montpellier que l’OM gagne ce match-là et en plus, ils prennent un but d’une équipe qui n’avait plus marqué depuis une éternité. On va nous dire que ça relance l’équipe de Marseille, alors oui, ils repassent à la deuxième place au classement, mais cela ne veut pas dire que lors des prochains matchs, ce sera l’euphorie » avertit Raymond Domenech dans L'Equipe du Soir.

L'OM encore sous pression

Alors qu'il reste 4 matches à disputer dans cette saison de Ligue 1, l'OM aura fort à faire pour conserver sa place derrière le PSG en fin de saison. Les hommes de Roberto De Zerbi recevront d'abord Brest dimanche prochain avant un duel très attendu face aux Lillois. « Il y a quelques semaines, l’OM avait six points d’avance, mais bon, Montpellier est d’une telle faiblesse. (...) S'ils avaient battu Monaco ou Lille ce soir, ok, mais là, c'est Montpellier. C'est une équipe moyenne, mais elle ne nous a pas montré qu'elle était forte et unie » poursuit Raymond Domenech. En attendant les autres résultats de la journée, l'OM est assuré de récupérer la 2ème place du classement, devant l'AS Monaco.