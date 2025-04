Real Madrid : Feu vert pour cette grosse signature

Alexis Brunet

La saison prochaine, Carlo Ancelotti pourrait bien ne plus être le coach du Real Madrid. En effet, la tendance serait à ce qu’il soit démis de ses fonctions à la fin de la saison et le Brésil aimerait beaucoup le récupérer. Les dirigeants madrilènes pisteraient Xabi Alonso pour le récupérer et le Bayer Leverkusen ne devrait pas s’opposer à cela.

Le deuxième passage de Carlo Ancelotti au Real Madrid pourrait bien se terminer plus tôt que prévu. En effet, l’Italien qui est sous contrat avec le club espagnol jusqu’en juin 2026 pourrait partir dès la fin de la saison. Il paierait entre autres l’élimination face à Arsenal en Ligue des champions, mais également la potentielle perte du titre en Liga.

Le Real Madrid veut Xabi Alonso

Le départ de Carlo Ancelotti pourrait toutefois arranger tout le monde. Le coach italien pourrait retrouver directement un banc, puisque la sélection brésilienne rêverait de le récupérer. De plus, le Real Madrid aurait déjà trouvé le successeur de l’Italien. Il s’agirait de Xabi Alonso, qui pourrait donc faire son retour au sein de la Casa Blanca, après en avoir été joueur de 2009 à 2014.

Le Bayer Leverkusen ne retiendra pas Xabi Alonso

Si Xabi Alonso est le choix du Real Madrid, reste encore à savoir ce que voudra faire le Bayer Leverkusen. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club allemand ne s’opposera pas à un départ de son coach. Les dirigeants allemands sont conscients que l’ancien milieu de terrain souhaite rejoindre Madrid et que ce dernier avait refusé des offres de Premier League et du Bayern Munich l’été dernier. Le feu est donc vert pour la Casa Blanca.