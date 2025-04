WWE - Événement en France : Jey Uso répond au 10Sport !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans la nuit de samedi à dimanche (heure française), Jey Uso a remporté son premier titre mondial à la WWE avec l’appui du public. Présent à Las Vegas pour l’événement, le10sport.com a pu interroger le nouveau champion sur son passage remarqué en France l’an dernier, à quelques mois du retour de la WWE à Paris…

Las Vegas est devenue la capitale du catch le temps de quelques jours avec l'organisation de WrestleMania dans la ville du péché, le plus grand événement de l’année pour la discipline se déroulant sur deux soirs et réunissant des fans du monde entier. L’un des faits marquants de la nuit dernière fut la victoire de Jey Uso contre Gunther, remportant à bientôt 40 ans son premier titre mondial à la WWE.

🗣️ « Mon ami français, Yeet ! »



🎙️ Après #WrestleMania , j’ai interrogé un Jey Uso très en forme sur son retour en France cet été pour le prochain #WWEClash à Paris, un an après son arrivée enflammée à #WWEBacklash Lyon 🇫🇷 🙌🏼@WWEFrance pic.twitter.com/XgkpNDntWJ — Bernard Colas (@BernardCls) April 20, 2025

Jey Uso sacré à WrestleMania 41

Depuis de longs mois maintenant, Jey Uso bénéficie d’une popularité impressionnante, chacune de ses entrées sur le ring étant des spectacles à part entière avec l’appui des fans. Son arrivée à la LDLC Arena de Lyon-Décines en mai dernier pour "Backlash", le premier grand show de la WWE organisé en France, était même devenue virale après l’accueil réservé par les fans tricolores salué à l'étranger. Un moment dont se souvient encore le nouveau champion du monde, interrogé par le10sport.com à quelques mois du retour de la compagnie dans l’Hexagone, du côté de la Paris La Défense Arena pour "Clash in Paris".

« Je ne pense pas que je pourrai un jour reproduire une énergie comme celle de Lyon »

« C'était le feu, n'est-ce pas ? Je ne pense pas que je puisse un jour reproduire ou dupliquer une énergie comme celle de Lyon, nous a répondu Jey Uso, très euphorique après sa victoire à WrestleMania. J'aimerais avoir cette ambiance tous les soirs, mais ce n'est pas grave. J'apprécie ces moments. Bravo à Lyon. Je pense que pour la première fois, ils m'ont fait sentir que j'avais un statut de superstar. J'ai dû revoir ça, et quand j’ai revu ça… Je n'aime pas revoir quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire, mais je pense qu’à Lyon, c’était la meilleure entrée de la WWE, sans parler de celle de l'Undertaker, Stone Cold avec le bruit du verre, Bret Hart, Shawn Michaels. Je ne sais pas, j’apprécie juste tout ça. » Reste à voir si les Français réussiront à faire encore plus fort le 31 août prochain pour "Clash in Paris".