EXCLU : La WWE de retour en France après Backlash, un gros nom nous l’annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fort de son succès près de Lyon en mai dernier dans le cadre de Backlash, le premier pay-per-view de l’organisation reine du catch proposée en France, la WWE semble destinée à faire son retour sur notre sol. Aux yeux de Bianca Belair, l’une des stars de la compagnie, la question ne se pose même pas.

Les fans de catch français s’interrogeaient sur la réussite du passage de la WWE dans l’hexagone, et le résultat a été sans appel. Alors que le public a mis le feu à la LDLC Arena près de Lyon les 3 et 4 mai derniers pour Smackdown et Backlash, les deux shows ont également battu des records de rentabilité, amenant naturellement la WWE à envisager un retour en France dès la fin du week-end. « Je m'attends à ce que ce ne soit pas la dernière fois que nous sommes en France », prévenait en conférence de presse son dirigeant Paul ‘Triple H’ Levesque. Les stars de la compagnie sont sur la même longueur d’onde.

🗣️ « À 100% ! » À mon micro, Bianca Belair s’imagine déjà revenir en France avec la #WWE après le succès de #WWEBacklash à la @LDLC_Arena 🇫🇷#ABWWE ⬇️ pic.twitter.com/A3BcG5Gydo — Bernard Colas (@BernardCls) July 9, 2024

Bianca Belair annonce à « 100% » le retour de la WWE en France

C’est notamment le cas de Bianca Belair, l’un des plus gros noms de la division féminine, convaincue à notre micro de bientôt retrouver le public tricolore. « 100%, 100%, a répondu l’ancienne championne du monde lorsque nous l'avons interrogé sur les chances de revoir la WWE en France dans un futur proche. Nous faisons beaucoup plus de shows internationaux, et je pense que le principal a toujours été là, mais le fait que les foules soient si excitées nous donne encore plus envie de faire ces shows. Je pense qu'il y a un peu de compétition amicale en ce moment entre les publics internationaux pour savoir qui peut être le meilleur ».

La WWE multiplie les dates en Europe

La performance des Français lors de Backlash n’est en effet pas passée inaperçue à travers le monde, la LDLC Arena ayant été le théâtre de plusieurs moments devenus viraux sur les réseaux sociaux. L’annonceuse Samantha Irvin a d’ailleurs rappelé aux spectateurs écossais le bruit fait par les Français pour mettre l’ambiance à Clash at the Castle, autre grand show proposé par la WWE un mois plus tard à Glasgow. Le samedi 31 août, ce sera au tour de l’Allemagne de proposer un Premium Live Event avec ‘Bash in Berlin’.