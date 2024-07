EXCLU : Virée, une star de la WWE envoie un SMS et fait son retour !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En avril 2021, Chelsea Green disait au revoir à la WWE, la catcheuse étant poussée vers la sortie. Pas de quoi entraver sa motivation, elle qui a pris son courage à deux mains en relançant la direction de la compagnie quelques mois plus tard pour faire son retour. Une audace qui a payé comme elle nous l’a racontée.

Parfois, un simple SMS suffit pour convaincre son ancien employeur de nous accorder une seconde chance. C’est ce qui est arrivé à Chelsea Green, catcheuse à la WWE, retrouvant l’organisation reine de la discipline lors du Royal Rumble 2023 après avoir été mise à la porte en avril 2021. Pas de quoi entraver sa motivation, Chelsea Green poursuivant sa carrière à la TNA, la ROH et d’autres compagnie de catch indépendantes jusqu’à un fameux message envoyé à Triple H, en charge du contenu à la WWE. « Je lui ai envoyé un message à et je lui ai dit : 'Je veux retrouver mon travail'. Il m'a répondu : 'D'accord, appelle-moi'. J'étais choquée, s’était-elle souvenue l’année dernière dans le podcast Ryan Satin on Out of Character. 'Je veux revenir à la WWE. Mon histoire n'est pas terminée.' Lors de ce coup de fil, il m'a dit : 'J'aimerais vraiment que tu reviennes. Dis-moi simplement quand tu pourras commencer' ». Une improbable histoire sur laquelle s’est épanchée la catcheuse à notre micro.

« Quand j'ai voulu revenir, je savais que c'était le bon moment pour moi »

Présente à Glasgow à l’occasion du show Clash at the Castle, Chelsea Green a évoqué avec le10sport.com les conditions improbables de son retour à la WWE : « C'est aussi simple que ça, je pense qu'on n'obtient pas ce qu'on ne demande pas, donc je demande des choses, je présente mes idées, et quand j'ai voulu revenir, je savais que c'était le bon moment pour moi et j'ai envoyé un message. J'ai dit que j'aimerais retrouver mon travail et il (Triple H, NDLR) me l'a donné. Bien sûr, ça n'arrive pas toujours, mais je savais dans mes tripes que c'était la bonne décision. »

« Triple H est comme notre père »

Une audace qui a donc permis à Chelsea Green de retrouver la WWE moins de deux ans après son départ. « Je n'en suis pas du tout gênée. J'ai le travail de mes rêves, je fais exactement ce que je veux. Je peux aider à donner à ma famille ce qu'elle veut. Je peux nourrir mes superbes animaux et vivre en Floride. Pourquoi serais-je gênée de devoir demander ça à quelqu'un ? », s’interrogeait-elle dans le Ryan Satin on Out of Character. La compagne de Matt Cardona, autre talent passé par la WWE, peut ainsi savourer cette nouvelle étape de sa carrière sous la direction de Triple H, avec qui le dialogue est facile. « Il est comme notre père, il l'est vraiment, c'est notre patron et nous le respectons, mais il est aussi comme le père de tous ses bébés de la WWE », nous a-t-elle confié.