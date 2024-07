EXCLU : AJ Styles livre les coulisses d’un moment légendaire de WWE Backlash en France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 4 mai dernier, la WWE était de passage en France pour Backlash, le premier pay-per-view de l’histoire proposé sur notre sol par la compagnie de catch. Le public de la LDLC Arena a répondu présent pour l’occasion et s’est fait remarquer à l’international, notamment lors de l’entrée d’AJ Styles. Présent en Ecosse pour Clash at the Castle en juin, le10sport.com a pu revenir sur ce moment avec la star de 47 ans.

Satisfaite sur un plan financier de sa venue en France dans le cadre du show Backlash, en organisant l’épisode de Smackdown et le Premium Live Event en arène les plus rentables de l'histoire les 3 et 4 mai (le second record a depuis été battu), la WWE savoure également les nombreux moments devenus viraux qui ont fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Les fans étrangers ont notamment été impressionnés par l’entrée d’AJ Styles du côté de la LDLC Arena sous les chants ‘il est vraiment phénoménal’, sur l’air du morceau du même titre faisant référence au surnom ‘Phénoménal’ de la star de la WWE. Survolté, le public tricolore a même fait trembler la caméra au moment de la présentation, du jamais vu. Un moment que n’est pas près d’oublier AJ Styles, qui nous a dévoilé son ressenti sur place.

« J'essayais de ne pas sourire »

« À ce moment précis, avec tout ce qui s'est passé, j'essayais de ne pas sourire », confie AJ Styles en exclusivité au 10 Sport. L’ancien champion de la WWE affrontait en effet Cody Rhodes en position de heel, le terme pour désigner les ‘méchants’ dans le catch. « C'est ce que je me disais à ce moment-là, "ne souris pas", "ne leur donne pas beaucoup d'attention", mais à l'intérieur de moi, je me disais "c'est si génial, c'est la meilleure chose à laquelle j'ai jamais participé". Aucun autre public dans l'histoire de la WWE n'a été aussi bon que celui de Lyon en France », s'enflamme AJ Styles à notre micro.

« Nous allons revenir »

Selon lui, le retour de la WWE en France est désormais inéluctable après le succès de Backlash près de Lyon. « Il n’y a aucun doute, ils vont revenir après ce que nous avons fait là-bas, la performance du public. Nous allons revenir, il n’y a aucun doute », a indiqué AJ Styles, dans des propos accordés au 10 Sport.