WWE - Jeff Hardy : C’est enfin officiel !

Après plus de trois ans d'absence, Jeff Hardy est sur le point de faire son retour à la WWE. Profitant d'un partenariat avec la TNA, lui et son frère Matt affronteront le No Quarter Catch Crew dans la nuit de mardi à mercredi à NXT. L’ancien champion du monde conserve de grosses ambitions avec l’organisation reine du catch.

Plus de trois ans après sa dernière apparition à la WWE, Jeff Hardy s’apprête à retrouver l’organisation reine du catch, dans la peau d’un invité spécial ! S’il n’a pas re-signé avec la compagnie, l’ancien champion du monde et son frère profitent du partenariat noué avec la TNA, où ils sont sous contrat, pour retrouver le temps d’un soir la WWE. Matt et Jeff Hardy affronteront dans un match par équipe officialisé la semaine dernière Myles Borne et Tavion Heights, les membres du No Quarter Catch Crew, dans la nuit de mardi à mercredi.

Un retour d’un soir (pour le moment) que de nombreux fans attendaient depuis longtemps, alors que les va-et-vient de talents de la WWE et de la TNA sont nombreux depuis plusieurs mois. Peut-on imaginer une arrivée définitive des deux frères au sein de leur ancienne maison ? Tel serait le projet de Jeff selon son aîné. « Il est très heureux de retourner à la WWE et j'ai l'impression qu'il veut réparer les erreurs, il veut partir sur une bonne note, ne plus avoir de comportement erratique », a confié Matt Hardy dans son podcast The Extreme Life Of Matt Hardy.

« La WWE a attendu un peu pour voir où en était Jeff »

« Il veut y retourner (à la WWE, NDLR) et leur montrer qui il est. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles ils ont attendu un peu avant de faire quelque chose avec Jeff et moi, c'est pour voir où en était Jeff, pour s'assurer qu'il allait bien, poursuit Matt Hardy. Tous ceux qui sont passés par la TNA ne peuvent s'empêcher de dire à quel point Jeff a été un talent incroyable et professionnel. » La carrière de Jeff Hardy est faite de très hauts mais aussi de très bas à cause de ses addictions passées, ayant provoqué ses départs de la WWE. Ces derniers mois, la star de 47 ans a multiplié les appels du pied envers son ex-employeur, évoquant son envie d’affronter Roman Reigns ou encore CM Punk.