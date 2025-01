Catch - WWE : Jeff Hardy fait le buzz avec John Cena !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancienne star de la WWE à la cote de popularité XXL, Jeff Hardy, aujourd’hui à la TNA, a connu une carrière en dents de scie en raison de ses problèmes d’addiction. Désormais « clean », la star de 47 ans reconnaît être passée à côté d’un parcours encore plus important qui aurait pu lui permettre d’atteindre une notoriété supérieure à celle de John Cena.

Bien que sa dépendance à l’alcool et aux drogues ait nui à sa carrière, Jeff Hardy apparaît toujours sur les rings, étant désormais sous contrat à la TNA, une compagnie de catch importante aux États-Unis ayant pendant un temps cherché à concurrencer la WWE. Aujourd’hui sobre, la star de 47 ans est bien consciente que sa cote de popularité, déjà énorme au cours des années 2000, aurait pu davantage exploser sans les suspensions et les temps d’arrêt qui l’ont privé de grosses opportunités.

« La façon dont je vivais à mes 20 et 30 ans... Si je vivais ma vie comme je la vis aujourd'hui, oh mon dieu, qui sait ce qui serait arrivé, imagine Jeff Hardy au micro de WFAA avec une certaine nostalgie. Je serais probablement plus grand que John Cena aujourd'hui. Je suis né avec un tel don pour être catcheur. Cela m'a semblé tellement naturel, comme si j'avais été créé pour faire ce métier. Ce qui est génial, c'est que je suis toujours là et que je suis encore vivant. Je me sens bien. Je ne fixe pas de limite. Je catcherai jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire ». Des propos largement commentés sur les réseaux sociaux et qui ont créé le débat, de nombreux fans rejoignant la position de Jeff Hardy en se remémorant son statut de l’époque. D'autres, au contraire, placent John Cena au-dessus de toute concurrence.

« Je fais de mon mieux pour ne pas laisser mon esprit me jouer des tours »

Les excès de Jeff Hardy ne se limitaient pas à sa vie personnelle ; ils s'étendaient aussi au ring, enchaînant voltige et prises de risque maximum lors de ses matchs, de quoi contribuer à sa large popularité mais également meurtrir son corps, douleur qu’il faisait disparaître par la prise de médicament. Un cercle vicieux dont il est parvenu à sortir grâce à des méthodes naturelles comme il l'expliquait en septembre dans l'émission Busted Open. « Je fais de mon mieux pour ne pas laisser mon esprit me jouer des tours, et les bains glacés m'aident énormément. Je suis maintenant complètement accro aux bains glacés, au lieu de l'alcool ou des drogues, et j'adore ça. La première fois que je suis allé sous l'eau dans un bain glacé, je me suis dit : "Wow... il y a quelque chose là-dedans." C'était comme une sorte d'euphorie. Tous les matins, je suis dans le bain de glace, et c'est la plus grande différence : juste un Jeff Hardy clean et sobre. » Jeff Hardy est aujourd’hui champion par équipe à la TNA aux côtés de son frère Matt.