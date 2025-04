Le PSG lui fait une offre, il ne répond plus !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En 2002, Claude Puel fait le forcing auprès du LOSC afin de sortir Eric Abidal du banc des remplaçants à l’AS Monaco sous Didier Deschamps. Néanmoins, après une saison pleine à Lille, le défenseur refusait de rester malgré l’option d’achat activée par le club nordiste en raison de l’offre du PSG en parallèle. Puel raconte les dessous de ce transfert avorté à Paris.

Au début des années 2000, Eric Abidal faisait ses premiers pas à l’AS Monaco grâce à Claude Puel. Le coach français l’avait repéré à Lyon - La Duchère et le faisait signer en 2000 avant de s’envoler pour le LOSC un an plus tard. Un départ que l’ancien international français a mal vécu avec la nomination de Didier Deschamps qui ne comptait pas sur lui comme raconté par Puel pour l’émission Box to Box.

« J’ai eu par exemple Eric Abidal. Je lui avais permis de faire un essai chez nous. J’ai dit aux dirigeants à Monaco de le faire signer. Je l’ai fait débuter l’année suivante, en championnat, en Ligue des champions. C’était un arrière gauche qui me rappelait un peu Lilian Thuram et avec des qualités vraiment intéressantes. Et puis, je suis parti à Lille. Il n’a plus été considéré par Didier Deschamps qui avait ses raisons ».

Eric Abidal n’était pas resté les bras croisés et ne cessait de prendre son téléphone afin de joindre Claude Puel à Lille. Ce qu’il a réussi à faire grâce au travail du coach auprès de son ancien président Michel Seydoux. « Mais le gamin me téléphonait tout le temps à Lille pour le prendre. Et à force d’insister, j’ai dit à mon président Michel Seydoux : « Écoutez président, si vous réussissez à l’avoir en prêt avec une petite somme qu’on puisse lever, ce serait très bien. Et c’est ce que j’ai réussi à avoir : une petite somme si jamais on levait l’option d’achat ».

Cependant, ses performances ont été telles tout le long de la saison au LOSC qu’il a tapé dans l’oeil de Vahid Halilhodzic. « Il est arrivé en cours de saison au mois d’octobre. Et de suite, j’ai eu besoin de quelqu’un dans l’axe parce qu’il y avait des blessés et il a été extraordinaire. Fin de saison, il y a pas mal de clubs qui le voulaient. Il y a le Paris Saint-Germain d’Halilhodzic qui l’a court-circuité et puis qui lui a fait visiter le centre d’entraînement, le stade, lui promettant des salaires etc ».

Cependant, bien que le PSG ait fait tourner la tête d’Eric Abidal, Claude Puel s’est clairement opposé à son départ dans la capitale en lui tenant un discours de respect envers le club qui a cru en lui. « Nous bien sûr, on lève l’option d’achat, il ne voulait pas signer son contrat. Il était absent : difficile. Au bout d’un mois, on n’a pas lâché, on l’a reçu dans mon bureau, je lui ai dit : « je ne te lâcherai pas. Tu es arrivé en cours de saison. Je t’ai fait signer à Monaco. Tu étais à Lyon - La Duchère. Je t’ai fait débuter, je t’ai inscrit dans le milieu professionnel. Je t’ai repris à Lille, le club t’a permis de te révéler . Tu dois au moins un an au club et tu dois rester pour l’année suivante. C’est une question de respect » ».