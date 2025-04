PSG : Il écœure une star et dévoile son secret !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant d'atteindre le dernier carré de la Ligue des champions, le PSG avait livré une bataille épique contre Liverpool en huitième de finale. Une double confrontation durant laquelle Mohamed Salah n'a pas existé, parfaitement muselé par Nuno Mendes. Une performance défensive très impressionnante dont il a livré le secret.

Nuno Mendes raconte son duel avec Salah

« J'accompagne tous les joueurs que j'affronte. Je ne vais pas voir les choses spécifiquement, mais je sais que je dois être concentré. Défendre, c'est compliqué. J'essaie de faire du mieux possible et comme j'ai dit, j'essaie toujours de faire les entraînements en étant concentré au maximum. Et le coach et les coéquipiers me soutiennent beaucoup », explique-t-il dans une interview accordée à Rothen s'enflamme sur RMC avant d'affirmer que désormais, il doit confirmer.

«J'accompagne tous les joueurs que j'affronte»

« Je pense que je peux m'améliorer beaucoup. Parce que ce n'est rien. J'ai fait deux matchs contre Liverpool bien, mais si contre Arsenal je ne suis pas bien et qu'on sort, ça ne compte pas. C'est le football. Le football, c'est le moment. Donc je dois profiter bien évidemment. Mais il faut que je sois toujours concentré », ajoute Nuno Mendes.