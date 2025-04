Le vestiaire du PSG annonce «un grand joueur» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une très belle saison, le PSG a vu éclore plusieurs talents cette saison qui se sont révélés aux yeux du grand public. A commencer par Désiré Doué, qui est arrivé l'été dernier en provenance du Stade Rennais. Et visiblement, le vestiaire du PSG est déjà très impressionné puisque Nuno Mendes le voit comme un grand joueur.

Cette saison, un joueur s'est particulièrement révélé au PSG à savoir Désiré Doué. Recruté pour 50M€ en provenance du Stade Rennais l'été dernier, le joueur de 19 ans s'est rapidement imposé dans son nouveau club au point d'en devenir un joueur important comme s'en réjouit Nuno Mendes, très impressionné par son coéquipier.

Nuno Mendes impressionné par Désiré Doué

« C'est un grand joueur, un joueur avec beaucoup de maturité. C'est un 2005. C'est compliqué pour un jeune joueur d'arriver dans un grand club avec beaucoup de joueurs de qualité et de s'affirmer. En ce moment, il est un des joueurs les plus importants de l'équipe. C'est un bon travail de la part du coach et de notre part, parce qu'on essaie de mettre à l'aise sur le terrain tous les joueurs qui arrivent. Désiré a beaucoup de temps pour grandir, on essaie de le soutenir », assure l'international portugais dans une interview accordée à Rothen s'enflamme sur RMC.

«C'est un grand joueur»

Désiré Doué incarne d'ailleurs parfaitement le nouveau projet du PSG qui consiste à miser sur de grands talents. Nuno Mendes se confie d'ailleurs également sur la jeunesse de cet effectif parisien, ce qui n'est pas pour lui déplaire. « Oui, on est jeunes, on écoute, on aime bien apprendre tous les jours. C'est ça la clé de l'équipe. Tous les joueurs sont prêts à apprendre, disponibles pour faire ce que le club demande. C'est important pour nous pour les grandes choses dans la saison », ajoute le numéro 25 du PSG.