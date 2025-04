Le PSG a signé «le meilleur du monde», Luis Enrique jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2022, Vitinha a énormément progressé depuis l’arrivée de Luis Enrique au club. Véritable métronome de l’entrejeu parisien, l’international Portugais a acquis un statut de référence à son poste. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur du club de la capitale s’est félicité de pouvoir compter sur l’un des meilleurs joueurs du monde avec le numéro 17.

Un jeune talent devenu patron. En 2022, le conseiller sportif du PSG fraîchement nommé, Luis Campos, décidait d’investir 40M€ afin de recruter Vitinha en provenance du FC Porto. Ayant vécu une première saison compliquée à Paris, le jeune Portugais a totalement explosé en 2023-2024, sous les ordres de Luis Enrique.

Vitinha a atteint le haut niveau

Devant la défense, le numéro 17 dicte le tempo des siens, et brille de par sa capacité à ressortir le ballon sous pression comme savait le faire son prédécesseur Marco Verratti. Plus offensif que l’Italien, Vitinha s’est notamment distingué lors des grands rendez-vous de la saison passée avec des buts importants contre le FC Barcelone notamment. Présent en conférence de presse ce jeudi avant la réception de l’OGC Nice (vendredi soir), Luis Enrique a dit le plus grand bien de son joyau.

« Il est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste »

« Il est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, sans aucun doute. Je ne vois pas de joueur meilleur que lui en milieu de terrain. Je peux me tromper mais je me trompe assez peu souvent », a ainsi lâché l’entraîneur du PSG.