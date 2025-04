Salah - PSG : Le responsable de l'échec est inattendu !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La fin d'un feuilleton. Après avoir sérieusement envisagé l'idée d'un départ à la fin de la saison, Mohamed Salah a accepté de renouveler son bail avec Liverpool, repoussant, par la même occasion, les intérêts de l'Arabie Saoudite et du PSG. La presse anglaise en a dit plus que les raisons qui ont poussé l'attaquant égyptien à ne pas se rendre en Ligue 1.

L’occasion était trop belle. En fin de contrat avec Liverpool, Mohamed Salah représentait une proie de choix à quelques mois du prochain mercato estival. Les signaux laissaient penser à une séparation entre la star égyptienne et les Reds. Mais ce vendredi, le club anglais a mis fin au feuilleton en annonçant la prolongation de Mohamed Salah.

Le PSG a raté Salah

A 32 ans, le joueur a donc décidé de rempiler plutôt que de terminer sa carrière dans le nouvel eldorado des stars : l’Arabie Saoudite. Une autre solution aurait été de signer pour le PSG, qui lui faisait les yeux doux depuis plusieurs mois. Mais dans le cas du club parisien, les raisons de cet échec ne sont pas sportives.

Son avocat directement responsable ?

Selon les informations de The Athletic, le PSG n’avait pas les faveurs de son avocat, un certain Ramy Abbas, qui vit aux Émirats arabes unis. Ce dernier considérait qu’un départ en Ligue 1 aurait un impact négatif sur les sponsors du Pharaon. La compétitivité du championnat français serait donc en cause.