Il «rêve» d’abattre le PSG !

Ce vendredi soir, l’OGC Nice se déplace sur la pelouse du PSG en Ligue 1. Invaincus cette saison, les Parisiens partent nettement favoris sur le papier. Mais avec la rencontre que va connaître la formation de Luis Enrique en Ligue des Champions, les Aiglons veulent y croire. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Franck Haise en conférence de presse.

Le PSG doit enchaîner. Déjà sacré champion de France et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le club de la capitale reçoit l’OGC Nice ce vendredi soir au Parc des Princes (20h45). Un adversaire coriace, qui entend bien faire tomber l’invincibilité des hommes de Luis Enrique. Présent en conférence de presse ce jeudi, Franck Haise a annoncé la couleur.

« On sait que ça peut ne pas être suffisant »

« On commence d'abord par rêver. Puis après on se confronte à la réalité. C'est à dire être au mieux de ce qu'on peut faire. Même si on peut être à 100% de nos capacités, on sait que ça peut ne pas être suffisant. Pas sûr que ce soit le bon moment. J'aurais préféré qu'ils gagnent leurs deux derniers matchs sans équivoque. Ce n'est le bon moment pour personne cette saison », a reconnu l’entraîneur niçois.

« C'est top de jouer une équipe comme ça »

« Face aux dix premiers cette saison ils sont intraitables. Ils font tout mieux qu'en début de saison. Le collectif est vraiment meilleur qu'à l'aller. Les deux équipes ont beaucoup changé. Mais c'est un match passionnant à jouer. On fait partie des quatre équipes encore à pouvoir obtenir un résultat positif. Il faut être efficace dans les deux surfaces. Mais c'est top de jouer une équipe comme ça, ça nous permet de savoir où on se situe. Leur invincibilité ne fera pas partie de mon discours. Je veux juste me concentrer sur ce qu'on doit faire de très bien. Il n'y a pas de recette miracle. Je les ai battus deux fois oui mais c'était à domicile », conclut Franck Haise.