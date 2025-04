PSG - Luis Enrique : La belle histoire d’amour !

Pierrick Levallet

Arrivé en 2021 dans la peau d’un grand espoir, Nuno Mendes s’est très rapidement imposé dans le couloir gauche du PSG. Luis Enrique a d’ailleurs une profonde affection pour le latéral portugais, qu’il ne cache pas. Le défenseur de 22 ans s’est d’ailleurs livré sur sa relation avec le coach espagnol, glissant au passage une déclaration d’amour pour Paris.

Recruté par le PSG en 2021, Nuno Mendes a débarqué dans la capitale dans la peau d’un grand espoir. Le latéral gauche portugais sortait d’une saison convaincante avec le Sporting CP, ce qui avait convaincu les Rouge-et-Bleu de lâcher un total de 47M€ (prêt payant de 7M€ + option d’achat de 40M€). Le défenseur d’aujourd’hui 22 ans a d’ailleurs une relation particulière avec Luis Enrique, qui n’a jamais caché son affection pour lui.

«Il essaie de comprendre les joueurs»

« Ma relation avec Luis Enrique ? Le coach essaie d'avoir une bonne relation avec tous les joueurs. C'est comme ça qu'on va arriver à beaucoup de choses. C'est ça le plus important. Il connaît aussi ce qu'il y a dans la tête des joueurs. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il était joueur, aussi. Je pense qu'il a une bonne gestion dans cette étape. On est des joueurs, si on ne joue pas, on est fâchés. Il essaie de comprendre les joueurs. Parce que c'est important pour nous. Si un joueur n'est pas bien, on ne va pas être bien. Il faut essayer qu'on soit tous bien sur le terrain, à l'entraînement » a notamment expliqué Nuno Mendes dans un entretien exclusif à RMC.

«J'ai senti quelque chose pour ce club»

Le latéral gauche du PSG en a ensuite profité pour glisser une belle déclaration d’amour pour Paris et le club de la capitale. « Dès le premier jour que je suis arrivé, j'ai senti quelque chose pour ce club parce qu'ils m'ont bien accueilli. Même les joueurs et les personnes à l'extérieur, ils sont tous accueillants. C'est un pays qui m'a bien reçu. Je suis content pour ça. Je dois faire le mieux pour le club » a-t-il confié.