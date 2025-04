PSG : «L’obsession» qui ronge Luis Enrique

Alexis Brunet

Pour le moment, le PSG a déjà remporté le Trophée des champions et la Ligue 1, mais le club de la capitale peut encore mettre la main sur deux autres titres dans cette fin de saison. Les Parisiens peuvent rêver d’une victoire finale en Ligue des champions. Une quête qui vire presque à l’obsession pour Luis Enrique.

Le PSG arrive à un moment très important de sa saison. Mardi soir, le club de la capitale défiera Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions. Une rencontre très importante, avant le match retour qui aura lieu au Parc des princes le 7 mai prochain.

L’avantage du PSG

Pourtant, il y a quelques mois, il était difficile d’imaginer le PSG arriver à ce stade de la compétition. Le club de la capitale collectionnait les mauvais résultats et il était très mal classé. Finalement, les Parisiens ont su relever la tête en gagnant leurs trois derniers matches, ce qui leur a permis de disputer un barrage face au Stade Brestois. Une période compliquée, qui a servi aux joueurs de Luis Enrique, comme l’a confié l’Espagnol en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Il y a une croissance dans l’équipe qui était très jeune la saison dernière. Cette année, on arrive avec plus d’aplomb, plus d’aisance. Avoir eu cette première phase de Ligue des champions si difficile et complexe nous a rendus meilleurs. On vit une fin de championnat étrange, car on est champions. Mais on a encore des choses importantes à accomplir. »

« Cette obsession de la Ligue des champions »

Au PSG, la Ligue des champions occupe une importance capitale et Luis Enrique l’a confirmé en conférence de presse. Le coach parisien a même utilisé le terme d’obsession. « On arrive à un grand moment, car nous avons cette obsession de la Ligue des champions. Je suis sûr que nous allons voir une grande version du PSG en Champions League. Et demain est une bonne occasion de le démontrer. » Reste à voir si cette obsession prendra fin cette saison avec un premier titre en C1.