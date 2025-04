Le plan secret qui peut inspirer le PSG !

Alexis Brunet

Mardi prochain, le PSG se présentera sur la pelouse d’Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions. Les Parisiens espèrent un bon résultat avant le match retour au Parc des princes. Pour repartir avec quelque chose de l’Emirates, les Parisiens seraient inspirés de suivre le plan qu’a utilisé le coach de Crystal Palace contre les Gunners.

La fin de saison s’annonce palpitante pour le PSG. Si en Ligue 1 le club de la capitale a déjà tué tout suspense en s’emparant du titre il y a plusieurs semaines, les partenaires de Marquinhos peuvent encore mettre la main sur deux trophées. Les Parisiens disputeront la finale de la Coupe de France contre le Stade de Reims le 24 mai, mais également les demi-finales de Ligue des champions face à Arsenal. En cas de qualification, les joueurs de Luis Enrique ne seront plus qu’à un match du Graal européen.

Le plan secret de Crystal Palace contre Arsenal

Avant de défier le PSG, Arsenal disputait mercredi soir un match de Premier League contre Crystal Palace. Les Gunners ont concédé le match nul 2-2, notamment à cause d’une erreur de William Saliba et d’un mauvais placement de David Raya, qui a amené le but de Jean-Philippe Mateta. Après la rencontre, Olivier Glasner, le coach des Eagles, a avoué que cela faisait partie de son plan et qu’il avait ciblé le positionnement du gardien espagnol. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Nous avons montré aux joueurs hier (mardi), alors que nous analysions l'adversaire, que David Raya se positionnait haut sur le terrain. C'était la troisième fois du match que nous nous retrouvions dans cette situation. La première fois, Justin Devenny ne l'avait pas remarqué. Puis, Adam Wharton avait tiré au but en première mi-temps, touchant Thomas Partey, ce qui aurait pu être très dangereux. Enfin, nous avons eu notre troisième occasion et Jean-Philippe a eu une finition incroyable. »

Donnarumma brille pour le PSG

Si cette petite erreur de David Raya a donc coûté deux points à Arsenal, côté Paris, Gianluigi Donnarumma a lui plus l’habitude de sauver le PSG dernièrement. Le portier italien a par exemple sorti de grandes prestations face à Liverpool et Aston Villa en quart et demi-finale retour de Ligue des champions. Si le champion de France souhaite se qualifier pour la finale, il faudra sûrement que l’ancien Milanais réponde présent encore une fois.