De Zerbi - Démission : La grande annonce en direct !

Alexis Brunet

L’été dernier, Roberto De Zerbi a signé un contrat de trois ans avec l’OM. Le technicien italien souhaite donc s’inscrire dans la durée avec le club phocéen, mais rien n’indique que cela sera finalement le cas. En effet, le coach marseillais pourrait démissionner prochainement, mais cela ne serait pas la bonne solution selon Bertrand Latour.

Actuellement, l’OM est à la lutte avec l’OGC Nice, l’AS Monaco, Lyon et Lille pour une qualification en Ligue des champions. Si les Marseillais y parviennent finalement, cela pourrait toutefois se dérouler sans Roberto De Zerbi. En effet, l’Italien a signé un contrat de trois saisons avec le club phocéen, mais la possibilité de le voir partir l’été prochain commence à prendre de l’ampleur. En Italie, l’AC Milan aimerait notamment le faire venir.

Bertrand Latour a confiance en Medhi Benatia

Par le passé, Roberto De Zerbi a souvent quitté des clubs avant la fin de ses contrats et cela pourrait donc être le cas une nouvelle fois à l’OM. Lors du CFC, le journaliste Bertrand Latour a toutefois affirmé avoir confiance en Medhi Benatia pour arriver à conserver l’Italien, malgré son caractère excessif. « Ce serait un changement de direction qui ne serait pas logique par rapport à ce qui a été amorcé. Je pense qu’il faut que les dirigeants marseillais gardent le cap et j’ai une totale confiance en Medhi Benatia pour qu’il soit capable de rassurer De Zerbi et parfois même de le canaliser parce qu’il est excessif, entier et impulsif. Et aussi pour continuer à progresser, là, c'est la première étape d’un projet sur trois ans. Je ne sais pas s’il restera trois ans, mais on ne peut pas s’en séparer au bout d’un an, dans la mesure où, à l’heure qu’il est, vous êtes toujours dans les clous des objectifs. La dynamique est très défavorable et là, le vent est vraiment de face, mais ils ne vont pas perdre tous les matches jusqu’à la dernière journée, on peut espérer en tout cas. »

« De Zerbi démission »

Le caractère volcanique de Roberto De Zerbi fait qu’il est beaucoup apprécié par les supporters de l’OM, qui se retrouvent en lui. Toutefois, selon Bertrand Latour, si le coach marseillais n’arrive pas à avoir des bons résultats, les "De Zerbi démission" commenceront à descendre des travées du Vélodrome. « Je pense qu’à l’OM, tu as besoin de gens comme ça. Les gens qui y travaillent, qui l’incarnent, doivent un peu ressembler à cette ville qui est une ville particulière. Le public a besoin de s’y reconnaître et d’ailleurs, s’il n’y a pas encore le feu total à Marseille vis-à-vis de De Zerbi, c’est aussi parce que les gens l’aiment bien. Alors après, c'est sûr que si à un moment donné il perd tous les matches comme tout le monde, il va se prendre des "De Zerbi démission". »