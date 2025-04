Antoine Dupont les fait tous fuir !

Axel Cornic

Le marché des numéro 9 s’anime en Top 14, avec notamment les jeunes Baptiste Jeauneau ou Léo Coly qui semblent faire saliver un grand nombre de clubs. Mais ce qui semble certains c’est que très peu choisiront de tenter l’aventure avec le Stade Toulousain, où Antoine Dupont prend toute la place et ne laisse que des miettes.

Souvent, on compare le Stade Toulousain au Real Madrid. Il faut dire que le club haut-garonnais est une véritable institution et pas seulement au niveau national, puisqu’il est considéré comme l’un des plus grands de l’histoire du rugby au niveau mondial. Et cela passe notamment par un effectif stellaire, avec notamment un certain Antoine Dupont à la mêlée.

L’épouvantail Dupont

Mais s’il fait rêver les supporters toulousains, le prodige de Castelnau-Magnoac fait également cauchemarder les jeunes demis de mêlée. En effet, personne ne s’imaginerait signer au Stade Toulousain pour lancer sa carrière, avec un tel monument face à lui. Et certains l’ont appris à leurs dépens comme Martin Page-Relo, qui a fini par quitter le club et rejoindre le LOU pour avoir un temps de jeu régulier.

« Si tu es numéro 9, surtout tu ne vas pas à Toulouse ! »

Au micro de RMC Sport, Vincent Moscato a fait un constat assez clair concernant l’attractivité du Stade Toulousain, pour un jeune numéro 9. « Si tu es numéro 9, surtout tu ne vas pas à Toulouse ! Alors ils vont t’appâter en te disant que tu seras Champion, mais ils vont de faire jouer quatre fois pendant les doublons et deux matchs en amical au mois d’aout » a expliqué l’animateur vedette de l’émission Super Moscato Show. « Après tu es au séchoir, tu n’es même pas sur la feuille de match. Si tu es jeune et que tu veux jouer, surtout tu n’y vas pas, parce qu’il y Antoine Dupont et derrière Graou ».