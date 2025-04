Antoine Dupont, un rendez-vous en tête-à-tête sans Iris Mittenaere ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Eloigné des terrains de rugby depuis sa grave blessure contractée avec le XV de France durant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a donc davantage de temps pour lui et pour son idylle avec Iris Mittenaere. D'ailleurs, Thomas Pesquet propose un rendez-vous à Dupont histoire de lui changer les idées.

Le 8 mars dernier, à l'occasion du choc entre l'Irlande et le XV de France comptant pour le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Opéré dans la foulée, le demi de mêlée des Bleus et du Stade Toulousain ratera donc les 9 prochains mois de compétition avec une grosse période de rééducation en perspective pour espérer retrouver son meilleur niveau. En attendant, Dupont se console dans les bras d'Iris Mittenaere, sa compagne, et il pourrait bientôt répondre à l'invitation d'une autre célébrité pour un rencard.

« Le téléphone sonne moins… »

Grand fan de rugby, l'astronaute français Thomas Pesquet s'est confié sur la blessure d'Antoine Dupont dans un entretien accordé au Midi Olympique, et a tenu à lui apporter tout son soutien : « Antoine sait parfaitement ce qu’il doit faire et il a toutes les ressources mentales pour surmonter cette épreuve. Bien que la blessure soit physique, c’est l’état d’esprit qui fera la différence. En tant que sportif, on connaît bien cette période où l’on se sent un peu seul, le téléphone sonne moins… », indique Pesquet, qui propose ensuite un rendez-vous à la star du XV de France afin de lui changer les idées.

« S'il a envie d'aller boire un verre, je suis disponible »

« Mais Antoine a un mental fort, et je suis certain qu’il reviendra au maximum de ses capacités. Je voudrais lui dire que tout le monde est derrière lui. Et puis s'il a envie d'aller boire un verre, maintenant qu'il aura moins d'entraînement, je serai disponible », indique l'astronaute. Le message est passé pour Antoine Dupont, qui se voit donc proposer un tête-à-tête un peu spécial avec une autre célébrité.