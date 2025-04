«Honteux», le Real Madrid se fait dézinguer !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, un scandale a éclaté entre l’arbitrage espagnol et le Real Madrid après que le club madrilène se soit plaint de la nomination de Ricardo de Burgos Bengoetxea pour la finale de la Coupe du Roi face au Barça. Alors que les Merengue ont décidé de boycotter la conférence de presse d’avant-match et ont poussé la Liga à nommer un autre arbitre, Giovanni Castaldi a qualifié d’honteuses les méthodes de la « Casa Blanca ».

Le Real Madrid en plein scandale. Vendredi, Ricardo de Burgos Bengoetxea, arbitre qui était censé officier lors de la finale de la Coupe du Roi face au Barça ce samedi soir (22h), a fondu en larmes face à la presse, dénonçant des pressions incessantes de la part du club madrilène et de son président Florentino Perez, qui avaient pointé du doigt sa nomination, affirmant que Ricardo de Burgos Bengoetxea n’était pas assez qualifié pour arbitrer ce genre de choc.

Le Real Madrid s’est défendu

Alors que ce dernier a pleuré et dénoncé les pratiques du Real Madrid, le club s’est défendu par le biais d’un communiqué : « Ces protestations, qui ont étonnamment attiré l'attention sur des vidéos d'un média protégé par la liberté d'expression, comme Real Madrid TV, délibérément réalisées 24 heures plus tôt contre l'un des participants à la finale, démontrent, une fois de plus, l'animosité et l'hostilité claires et manifestes de ces arbitres à l'égard du Real Madrid (...) », peut-on notamment lire au sein de ce dernier.

« Ce club est honteux »

Si le Real Madrid a eu gain de cause et que Ricardo de Burgos Bengoetxea ne sera pas au sifflet ce soir, le club merengue a été pointé du doigt par de nombreux clubs et observateurs. Journaliste pour la Chaîne l’Equipe, Giovanni Castaldi a fustigé l’attitude du Real Madrid par l’intermédiaire d’un post sur X : « Ce club est honteux. Tout simplement ».