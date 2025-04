Clash - Officiel : La réponse cash du Real Madrid !

Alexis Brunet

Samedi soir, le FC Barcelone affronte le Real Madrid en finale de la Coupe du Roi. Un match d’une grande importance pour les Madrilènes, qui pourraient avec ce trophée sauver en quelque sorte leur saison. Avant cette rencontre, la chaîne de télévision du club merengue a pointé du doigt les prétendues erreurs d’arbitrage de l’arbitre choisi pour cette finale. Ce dernier a répondu à la Casa Blanca en conférence de presse, qui en a fait de même par la suite.

Éliminé en Ligue des champions, quelque peu distancé en Liga, le Real Madrid joue peut-être très gros samedi soir. Les coéquipiers de Kylian Mbappé affrontent le FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi et les Madrilènes font d’ailleurs parler d’eux à cette occasion. En effet, jeudi, la chaîne TV du club espagnol a pointé du doigt les prétendues erreurs d’arbitrage de Ricardo de Burgos Bengoetxea, qui a été choisi pour arbitrer la rencontre entre Barcelonais et Madrilènes.

« On lui dit que son père est un voleur »

Ce vendredi, en conférence de presse, Ricardo de Burgos Bengoetxea a répondu aux attaques du Real Madrid. L’arbitre s’est dit indifférent à cela, mais les larmes ont commencé à monter quand l’Espagnol a parlé des répercussions que cela pouvait avoir sur sa famille et notamment son fils. « Lorsque votre fils va à l'école et qu'on lui dit que son père est un voleur et qu'il rentre à la maison en pleurant, c'est très perturbant. Ce que je fais, c'est essayer d'éduquer mon fils, de lui dire que son père est honnête, qu'il fait des erreurs comme n'importe quel autre sportif. (...) Le jour où je partirai d'ici, je veux que mon fils soit fier de ce qu'a été son père et de ce qu'est l'arbitrage, qui nous a donné beaucoup de valeurs. »

Le Real Madrid répond à Ricardo de Burgos Bengoetxea

Visiblement, le club espagnol ne semble pas touché par ce qu’a raconté Ricardo de Burgos Bengoetxea. Ce vendredi, Real Madrid TV a répondu à l’arbitre espagnol et cela n’est clairement pas pour s’excuser. « C’est curieux de dire ça alors qu’il n’y a pas d’arbitre espagnol à la Coupe du Monde des Clubs. Et il ne s’agit pas d’une opinion, mais d’un fait objectif. Cela s’est également produit lors des phases finales des Coupes du Monde et des Championnats d’Europe. Il doit y avoir une raison à cela. Ils doivent considérer que le niveau de l’arbitrage espagnol est inférieur à zéro. Comment est-il possible que De Burgos Bengoetxea, qui est international depuis 2017, n’ait rien arbitré d’important ? Le football sera plus sain quand ils (les arbitres actuels) et Medina Cantalejo (chef des arbitres) ne seront pas là. Et il sera plus juste lorsque la production des images n’aura aucune relation affective avec le FC Barcelone. Ce que fait Real Madrid TV est protégé par la liberté d’expression. Le CTA (comité technique des arbitres) n’est pas là pour dire quelles vidéos un média produit. » Une raison de plus pour jeter un œil à cette finale entre le Real Madrid et le FC Barcelone…

«Compte tenu de la gravité des faits, le Real Madrid espère que les responsables agiront en conséquence»

Ce vendredi soir, à 24 heures du coup d'envoi de la finale de la Coupe du roi contre le FC Barcelone, le Real Madrid a publié un communiqué officiel sur son site internet sur cette polémique avec l'arbitrage en Espagne. « Ces protestations, qui ont étonnamment attiré l'attention sur des vidéos d'un média protégé par la liberté d'expression, comme Real Madrid TV, délibérément réalisées 24 heures plus tôt contre l'un des participants à la finale, démontrent, une fois de plus, l'animosité et l'hostilité claires et manifestes de ces arbitres à l'égard du Real Madrid ».

Le service communication du Real Madrid a poursuivi avec le constat qui suit. « Des déclarations encore plus surprenantes, au ton menaçant, faisant allusion à l'unité des arbitres, ont été utilisées pour annoncer des mesures ou des actions présumées qui sont loin de respecter les principes d'équité, d'objectivité et d'impartialité qui devraient prévaloir quelques heures avant un événement footballistique qui capte l'attention de centaines de millions de personnes à travers le monde ».

En conclusion, la Casa Blanca espère voir du changement dans les prochaines heures avec des mesures claires prises... « Compte tenu de la gravité des faits, le Real Madrid espère que les responsables de la RFEF et du corps arbitral agiront en conséquence, en adoptant les mesures nécessaires pour défendre le prestige des institutions qu'ils représentent ».