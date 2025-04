«S’il a envie d’aller boire un verre...», rencard inattendu pour Antoine Dupont ?

Axel Cornic

Gravement blessé au genou le 8 mars dernier lors du choc entre le XV de France et l’Irlande au 6 Nations 2025, Antoine Dupont ne sera de retour qu’à l’automne prochain. Et la star du rugby français, qui a beaucoup de temps libre maintenant, a reçu une invitation assez surprenante.

C’est le gros point noir du dernier Tournoi des 6 Nations. Alors que le XV de France a remporté une belle victoire, avec le deuxième titre de l’ère Fabien Galthié, tout le monde ne pense qu’à la blessure d’Antoine Dupont. Le chouchou du rugby français a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit et il manquera beaucoup à sa sélection, tout comme à son club du Stade Toulousain qui est toujours engagé sur deux tableaux en cette fin de saison.

« Antoine sait parfaitement ce qu’il doit faire »

Et l’un des plus grands supporters des rouge et noir a souhaité passer un message à Dupont en cette période compliquée. « Antoine sait parfaitement ce qu’il doit faire et il a toutes les ressources mentales pour surmonter cette épreuve. Bien que la blessure soit physique, c’est l’état d’esprit qui fera la différence » a expliqué le célèbre astronaute Thomas Pesquet, dans un entretien accordé à Rugbyrama.

« S'il a envie d'aller boire un verre, je serai disponible »

« En tant que sportif, on connaît bien cette période où l’on se sent un peu seul, le téléphone sonne moins… Mais Antoine a un mental fort, et je suis certain qu’il reviendra au maximum de ses capacités » a poursuivi Pesquet, qui s’est toujours dit un grand fan de rugby et surtout du Stade Toulousain, avant d’envoyer une invitation à Antoine Dupont. « Je voudrais lui dire que tout le monde est derrière lui. Et puis s'il a envie d'aller boire un verre, maintenant qu'il aura moins d'entraînement, je serai disponible ».