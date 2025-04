Antoine Dupont, le coup de gueule sur son partenaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Matthieu Jalibert a beau être l'un des meilleurs Français au poste de demi d'ouverture, avec le XV de France, ça ne marche pas pour le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. En effet, l'association avec Antoine Dupont n'a jamais réellement fonctionné. Est-ce alors un problème d'entente encore les deux coéquipiers en sélection ? Laurent Labit a tenu à mettre les choses au point concernant Dupont et Jalibert.

Avec l'UBB, Matthieu Jalibert fait un carton. Mais voilà qu'avec le XV de France, encore faut-il qu'il soit appelé par Fabien Galthié, son niveau est drastiquement inférieur. Existerait-il donc un problème avec le demi d'ouverture français ? Cela viendrait-il de l'association avec Antoine Dupont comme demi de mêlée ? Cela maintenant un moment que le cas Jalibert fait débat en sélection, mais voilà que Laurent Labit a souhaité démentir une incompatibilité entre le Bordelais et le Toulousain.

« Aujourd'hui, aucun ouvreur au monde refuserait de jouer avec Antoine Dupont »

Pour Midi Olympique, Laurent Labit s'est ainsi exprimé concernant la relation entre Matthieu Jalibert et Antoine Dupont. « Je suis d'accord avec le fait de dire qu'on ne peut pas associer Antoine Dupont et Matthieu Jalibert ? Non. Et Matthieu Jalibert n'est pas du tout dans cette réflexion là. Aujourd'hui, aucun ouvreur au monde refuserait de jouer avec Antoine Dupont. Simplement, l'incroyable complémentarité qu'a Jalibert avec Maxime Lucu s'explique par le fait qu'ils jouent ensemble tous les week-ends. Pourquoi Stephen Larkham et George Gregan ont-ils formé l'une des meilleures charnières de tous les temps ? Parce qu'ils jouaient ensemble aux Brumbies et chez les Wallabies. Ce vécu ne se remplace pas », a-t-il expliqué.

« Franchement, il serait temps d'arrêter de chercher les problèmes »

Toujours à propos d'Antoine Dupont et Matthieu Jalibert, il a ensuite haussé le ton, balançant : « Jalibert est donc "Dupont compatible" ? Evidemment ! Franchement, il serait temps d'arrêter de chercher les problèmes, dès qu'il est question de Matthieu Jalibert. J'ai vu comment il se comportement en équipe de France : il n'est pas le seul dans son coin, ne vit pas à part... Les autres l'adorent, y compris les Toulousains. Il n'y a pas d'histoire là-dessus ».