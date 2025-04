Antoine Dupont vend la mèche pour son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 28 ans, Antoine Dupont a encore de belles années devant lui en tant que joueur de rugby. Il n'empêche que son avenir fait déjà l'objet de discussions et même le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a commencé à se pencher sur la question. A quoi faut-il donc s'attendre pour Dupont après sa carrière dans le rugby ? La question lui a été posée et le principal intéressé a délivré certaines pistes pour la suite.

Actuellement blessé au genou, Antoine Dupont ne reviendra que d'ici quelques mois avec le Stade Toulousain et le XV de France. Il va donc falloir patienter pour le revoir en compétition, mais les fans auront encore le temps d'en profiter. En effet, à seulement 28 ans, le demi de mêlée est très loin d'arrêter sa carrière. Néanmoins, l'après trotte déjà dans l'esprit d'Antoine Dupont. Que va-t-il donc faire après le rugby ? Interrogé par Fiducial sur Linkedin, le joueur du Stade Toulousain s'est exprimé sur le sujet.

« Je pense que je ferai plusieurs choses »

« Comment j'imagine mon avenir ? C'est dur pour moi de me projeter puisqu'il me reste pas mal d'années de carrière. C'est dur aussi de se reconvertir parce que trouver un domaine qui nous passionne autant que le sport, c'est jamais évident. Mais en tout cas, je pense que je ferai plusieurs choses. Je suis quand même assez curieux et puis je me lasse vite. Donc à mon avis, il me faudra plusieurs activités », a alors fait savoir Antoine Dupont concernant son avenir.

« J'ai aussi investi dans des startups »

Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France a également expliqué : « Comment concilier ma carrière et mes ambitions entrepreunariales ? Je pense qu'il faut faire des choses qui nous intéressent et que l'on fait avec passion. J'ai aussi investi dans des startups où je m'en occupe moins pour le moment parce qu'évidemment je suis occupé avec ma carrière. Mais j'essaie de m'intéresser à d'autres sujets. Ça m'a aussi fait mettre un pied dans l'après carrière et dans ma reconversion ».