Miracle annoncé après la blessure d’Antoine Dupont ?

Axel Cornic

Le Stade Toulousain collectionne les mauvaises nouvelles depuis le 8 mars dernier et la grave blessure d’Antoine Dupont au genou droit. Ses possibles successeurs se sont blessés les uns après les autres et récemment, Ugo Mola a également perdu l’arrière Blair Kinghorn, out pour plusieurs semaines.

Ce n’est plus confiance totale à Toulouse. Il faut dire que l’épouvantail qui faisait peur à tout le monde n’est plus là et pour longtemps, puisqu’Antoine Dupont ne devrait revenir qu’à l’automne prochain. Et si ses remplaçants ont montré des belles choses, ils ont surtout fini par remplir les rangs de l’infirmerie du Stade Toulousain, qui ce dimanche va affronter l’UBB en demi-finale de la Champions Cup.

C’est l’hécatombe à Toulouse

Le dernier de la liste pourrait beaucoup manquer à Ugo Mola et aux Toulousains. Sorti après seulement 8 petites minutes du derby face au Castres Olympique lors de la 22e journée de Top 14, Blair Kinghorn souffre d’une entorse du ligament latéral interne du genou droit et sera donc absent plusieurs semaines. Il est évidemment d’ores et déjà forfait pour la demi-finale contre l’UBB, mais pourrait également rater une éventuelle finale de la Champions Cup le 24 mai prochain, avec peut-être un retour pour les phases finales du Championnat.

Capuozzo déjà de retour ?

Aligné surtout à l’aile dans la compétition internationale, avec Thomas Ramos en 15 et Romain Ntamack en 10, l’Ecossais sera très difficile à remplacer même si on voit un Matthis Lebel revenir à son meilleur niveau. Mais la grande surprise pourrait venir d’Ange Capuozzo ! La Dépêche nous apprend en effet que l’Italien, gravement blessé à la cheville le 6 mai dernier lors du 8e de finale contre Sale, aurait fait son grand retour à l’entrainement ce mardi. Et le quotidien nous explique même qu’il postulerait à une place pour ce choc entre le Stade Toulousain et l’UBB.