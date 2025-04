Antoine Dupont, le remplaçant que personne n’attendait !

Axel Cornic

Fabien Galthié et le XV de France ont perdu Antoine Dupont pour le dernier match du Tournoi des Six Nations 2025. Mais le vrai coup dur est pour le Stade Toulousain, qui va devoir faire sans son capitaine et meilleur joueur au moins jusqu’à l’automne prochain, avec les solutions qui commencent à manquer pour le remplacer.

La vie n’est pas facile sans Antoine Dupont. Encore engagé en Champions Cup et en Top 14, le Stade Toulousain doit composer avec l’absence de l’un des meilleurs joueurs de la planète. De quoi changer tout une équipe, même si Ugo Mola a tenté plusieurs options pour le remplacer ces dernières semaines.

Qui va jouer à la mêlée contre l’UBB ?

Paul Graou est évidemment devenu le grand titulaire au poste de demi de mêlée, mais son remplaçant Naoto Saito s’est blessé à la cheville et est donc forfait pour la demi-finale de Champions Cup de ce dimanche, face à l’UBB. Le week-end dernier, le jeune Simon Daroque a brillé lors du derby face au Castres Olympique (52-6), mais pour le moment une demi-finale européenne semble être un échelon au-dessus. Ainsi, Ugo Mola pourrait bien opter pour un joker assez inattendu...

Capuozzo, l’as dans la manche

D’après les informations de La Dépêche, Ange Capuozzo a fait son grand retour à l’entrainement collectif, ce mardi. L’arrière ou ailier s’était blessé à la cheville lors du 8e de finale de Champions Cup du 6 avril dernier et était annoncé absent au moins jusqu’à la fin du mois de mai. Il postulerait à une place pour la demi-finale contre l’UBB et c’est une excellente nouvelle pour le Stade Toulousain ! L’international italien a en effet montré qu'il pouvait être une option sérieuse également au poste de numéro 9 et il pourrait donc se gagner une place chez les remplaçants, avec Ugo Mola qui pourrait donc opter pour un banc à six avants.