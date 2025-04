Neymar avec le XV de France… l’incroyable annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Neymar ou pas Neymar ? Le fantasque attaquant brésilien a sans cesse été confronté aux contacts depuis ses débuts chez les professionnels. Et par moments, l’ancien joueur du PSG a été accusé de plonger et/ou de simuler. Une accusation faite à Nolann Le Garrec, demi de mêlée du XV de France et du Racing 92 par la presse anglaise. L’occasion pour le principal intéressé de demander pardon pour sa conduite après un léger contact.

Samedi, l’USA Perpignan (dit USAP) recevait le Racing 92 pour le compte de la 21ème journée de Top 14. Ce déplacement dans le sud des Racingmen s’est soldé par une défaite lourde de conséquences au classement puisque leurs adversaires du jour, premiers relégués, reviennent à quatre points à trois journées de la fin du championnat. Outre la défaite en terres catalanes, Nolann Le Garrec a été la triste mascotte de ce voyage, taxé d’une simulation qui a beaucoup fait parler.

«Il plonge comme Neymar, mais le rugby n’est pas aussi mauvais que le football»

Au cours d’un contact avec Bruce Devaux au niveau de son épaule gauche, Nolann Le Garrec est immédiatement tombé au sol en se tenant la tête. Une séquence qui a causé beaucoup de railleries à l’égard du demi de mêlée francilien et du XV de France. Le joueur de 22 ans a même été comparé à Neymar par la presse anglaise et plus précisément The Times qui a tenu les propos suivants par le biais d’un édito. « Il plonge comme Neymar, mais le rugby n’est pas aussi mauvais que le football ».

«Je n’ai pas su comment réagir à ce coup d’épaule»

Les moqueries se sont multipliées, obligeant Nolann Le Garrec à faire amende honorable pour Rugbyrama ces dernières heures. « Je voulais revenir sur la situation de mon contact à la tête et ma réaction inadéquate. Sur le moment, je reçois un coup d’épaule dans le visage de la part du pilier de l’Usap et je ne perçois pas du tout si c’est volontaire ou non. Sur l'instant, je ne sais pas si c’est de la nervosité de sa part ou pas. À ce moment-là du match, la tension était importante et nous venions d’ailleurs de recevoir nous-même un carton jaune pour contact à la tête. Toujours est-il que je n’ai pas su comment réagir à ce coup d’épaule. Après avoir revu les images, je vois bien que ce geste était complètement involontaire de la part du pilier. Je m’excuse auprès des arbitres du match ! Je n’ai voulu manquer de respect à personne. Ce n’est pas dans mes habitudes ». Reste à savoir si cette comparaison avec Neymar perdurera.