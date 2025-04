Neymar : La tromperie avec une célébrité ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au FC Barcelone, Neymar a formé avec Lionel Messi et Luis Suarez l'un des trios d'attaque qui a mis des paillettes dans les yeux de beaucoup de fans de football. Néanmoins, l'histoire aurait pu être tout autre si le Brésilien avait succombé aux avances de... Pep Guardiola. Explications.

Neymar a quitté le football européen à l'été 2023 avec son départ du PSG pour l'Arabie saoudite. Un long chapitre entamé 10 années plus tôt avec son transfert de Santos, où il est revenu pendant le mercato hivernal, au FC Barcelone. Néanmoins, en 2012, Pep Guardiola l'avait incité à faire un tout autre choix après avoir quitté son poste d'entraîneur du Barça.

«Il m’a dit d’ouvrir la porte… J’étais en caleçon»

Par le biais du podcast Podpah, Neymar a lâché une grosse anecdote en février dernier sur la tentative vaine de recrutement initiée par Pep Guardiola, l'un des entraîneurs les plus célèbres.

« J’ai failli aller au Bayern… à cause de Pep Guardiola. Après avoir gagné le prix Puskás (récompensant le plus beau but, inscrit en 2012), mon père n’arrêtait pas de m’appeler à 2 heures du matin. Je lui ai répondu, il m’a dit d’ouvrir la porte… J’étais en caleçon. C’était mon père, Pep Guardiola et le traducteur ».

«Finalement, j’ai décidé de rejoindre Barcelone»

Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne a raconté que Pep Guardiola est même allé plus loin. Il lui avait à l'époque dévoilé qu'il signerait au Bayern Munich, alors que ce n'avait pas encore été officialisé par la presse, et a tenté de l'emmener avec lui. Finalement, Neymar a trompé Guardiola en allant chez son ex : le FC Barcelone à l'été 2013.

« Pep m’a dit: ‘je veux te signer et t’emmener avec moi, quel que soit le club où j’irai. Je ferai de toi le meilleur joueur du monde’. Il me montre un papier, ouvre son ordinateur portable, me dit où je jouerais… Il m’a aussi dit: 'si tu ne marques pas 60 buts en une saison, je changerai de nom’. Je disais… d’accord, mais quelle équipe ? Pep m’a dit: ‘je ne peux pas encore te le dire parce que ce n’est pas encore sorti’. Je l’ai convaincu, il m’a dit: ‘je signe avec le Bayern. Je sais que c’était une ville où il fait froid mais je prendrai soin de toi’. Finalement, j’ai décidé de rejoindre Barcelone ».