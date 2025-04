XV de France : «Je ne m'en rappelle pas», son aveu déchirant à sa fille !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sébastien Chabal a remis au goût du jour un sujet brûlant lié au monde du rugby : les commotions cérébrales. L'ancien international français a dernièrement avoué ne pas avoir de souvenirs des Marseillaises pendant ses sélections avec le XV de France. Sur les antennes de Canal+, l'ancien troisième ligne a fait un gros point sur la question et de ses commotions qui ont impacté sa vie de famille.

Le XV de France a été le foyer de Sébastien Chabal pendant onze années, à savoir sa carrière internationale entre 2000 et 2011. Cependant, l'ancien troisième ligne, à la retraite depuis 2014, avouait en interview pour Legend il y a peu n'avoir aucune mémoire de ses 62 Marseillaises et sélections avec les Bleus. Invité à s'exprimer sur la question des commotions dans le rugby ce dimanche au Canal Rugby Club, Chabal a vidé son sac une fois de plus.

«Cette période de cinq années que j'ai passé est quasiment effacée de ma mémoire»

Présentatrice de l'émission spécialisée du rugby de Canal+, Astrid Bard l'a simplement lancé avec l'interrogation suivante : Vous ne savez pas ce qu'est un souvenir ? « C'est la question que j'ai posé à ma petite (ndlr fille) cette semaine parce que depuis que j'ai dit ces mots qui étaient simplement un constat de ma vie d'aujourd'hui où tout va très bien, je n'ai aucun souci dans ma vie de tous les jours. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps et très longtemps. On va fêter avec mes anciens camarades de jeu de Sale Sharks les 20 ans du titre, et c'est vrai que cette période de cinq années que j'ai passé et où j'ai gagné des titres avec ce club est quasiment effacée de ma mémoire ».

«Mes 5 années à Sale, j'en ai parlé avec personne depuis que j'ai quitté ce club, et il n'y a pas grand chose»

« J'ai des souvenirs de Bourgoin, des souvenirs du Racing, des souvenirs de Lyon, quelques uns de l'équipe de France. Je pense que ces souvenirs sont ancrés en moi parce qu'on en parle souvent avec mes anciens camarades. Il y a des images qui passent. Par contre, mes 5 années à Sale, j'en ai parlé avec personne depuis que j'ai quitté ce club, et il n'y a pas grand chose. C'est un constat, un fait. J'entends que le sujet des commotions, de la santé des joueurs est très important. Je n'ai pas du tout dit ça pour être au milieu de ce débat. C'est bien si ça l'ouvre et si ça remet un peu de lumière là-dessus en permettant encore des avancées, de la recherche, mais en tout cas, moi ça ne va pas trop mal ». a poursuivi le consultant de Canal+ ce dimanche soir.

«La naissance de ma fille. C'est une réalité, je ne m'en rappelle pas»

« La vie familiale à Sale ? On en parlait pas plus tard que ce matin avec mon épouse. Elle me dit : est-ce que tu te rappelles quand tes parents sont venus ? Je n'ai pas de souvenirs. Dans la longue interview que j'ai fait pour Legend, je disais que je me rappelais pas de la naissance de ma fille. C'est une réalité, je ne m'en rappelle pas. Ma femme me raconte, mais je ne le sais pas ». a conclu Sébastien Chabal. Un témoignage une fois encore alarmant...