Sébastien Chabal : La révélation effrayante !

Au cours des derniers jours, une interview de Sébastien Chabal a fait énormément réagir. En effet, à l'occasion de celle-ci, l'ancien joueur du XV de France révélait des pertes de mémoire à cause de la pratique de son sport. Des confidences terribles qui ont touché de nombreux sportifs, suscitant même des craintes chez certains. C'est notammenrt le cas pour Camille Chat.

A sa manière, Sébastien Chabal a marqué l'histoire du XV de France. Mais voilà qu'il ne se souvient pas de ses sélections avec l'équipe de France. C'est ce qu'avait révélé le principal intéressé dans une récente interview qui a fait du bruit. Alors que les chocs à la tête sont devenus un sujet chaud dans le rugby, Chabal avait avoué : « Je n'ai aucun souvenir, vraiment aucun, d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Je ne me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. Je ne me souviens de rien. Parfois, je dis à ma femme: «En fait, ce n'est pas moi qui ai joué au rugby» ».

« Ça fait peur quand on voit ce qu'a dit Sébastien Chabal »

Les propos de Sébastien Chabal ne sont clairement pas passés inaperçus. Nombreux ont été les sportifs à réagir à ce qu'avait pu dire l'ancien joueur du XV de France. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Pour RMC, Camille Chat, joueur du LOU, a fait savoir : « C'est un sujet délicat. Forcément on sait qu'il y a des chocs, on en est conscients. Après il faut être intelligent, quand on prend un choc sur la tête, il faut savoir le dire. Car même s'il y a les protège-dents, les caméras, les docteurs qui sont là, il faut savoir dire qu'on a été touché. Mais c'est sûr que ça fait peur quand on voit ce qu'a dit Sébastien Chabal ».

« Prendre des précautions »

« J'ai aussi en tête le film sur le football américain où ils prennent beaucoup de KO et c'est vrai que c'est une hantise. Ce n'est pas pour cela que je vais arrêter le rugby et que ça me fait peur. Il faut juste prendre des précautions, alerter quand on prend des chocs », a ajouté Camille Chat.