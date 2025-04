Elle s'annonce «à vie» avec Adil Rami !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'aventure Danse avec les Stars a pris fin vendredi soir. Avec sa partenaire Ana Riera, Adil Rami a pris la troisième place derrière Florent Manaudou et Lénie. Au cours d'un entretien accordé à Télé-Loisirs, la danseuse a fait savoir qu'elle souhaitait rester en contact avec le champion du monde 2018.

Adil Rami n’a pas remporté Danse avec les Stars, mais est certainement reparti avec une belle amitié. Pendant plusieurs semaines, le champion du monde 2018 a partagé le quotidien d’Ana Riera, sa partenaire de danse. Très vite, ces deux personnalités sont parvenues à s’accorder pour délivrer quelques performances magiques. Lors d’un entretien à Télé-Loisirs, Ana Riera est revenue sur sa rencontre avec Rami.

Les vérités d'Ana Riera

« Quand j'ai entendu qu'il allait participer, je me suis dit que j'aimerais bien danser avec lui parce que c'est quelqu'un du sud du coup je me suis dit qu'on s'entendrait forcément bien. C'est quelqu'un que je respecte parce que c'est un champion dans son sport. Moi ça m'inspire en tant que danseuse de pouvoir côtoyer quelqu'un qui a aussi bien réussi dans son propre domaine. Quand je l'ai découvert la première semaine, je me suis dit 'finalement ça ne va pas être si facile' avec son caractère, il avait des petits problèmes de concentration. Au final, on s'est vraiment bien entendus, j'avais l'impression d'être avec quelqu'un de ma famille » a-t-elle confié.

« Une amitié qui va durer pendant longtemps »

Désormais, avec Rami c’est pour la vie. « Je pense que c'est une amitié qui va durer pendant longtemps, j'espère à vie. C'était vraiment une relation très familiale, très frère et sœur. Il me disait tout le temps 'tu es ma troisième sœur'. Bien sûr, on va se revoir et rester en contact, comme mon autre partenaire Roman (Doduik, NDLR). On s'appelle toujours, quasiment une fois par mois, on se voit le plus souvent possible. C'est vraiment bien, parce que ça créé de belles amitiés » a déclaré la danseuse.