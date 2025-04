Donnarumma - PSG : La trahison que personne n’attendait ?

Axel Cornic

Très critiqué depuis sa signature en 2021, Gianluigi Donnarumma est en train de mettre tout le monde d’accord. Le gardien de but est tout simplement le héros de l’épopée du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, avec une nouvelle prestation de très haut niveau face à Arsenal, ce mardi soir (0-1).

Il y a encore quelques semaines, on se demandait s’il avait vraiment les épaules. Mais Gianluigi Donnarumma a radicalement changé, en devenant tout simplement le meilleur joueur du PSG depuis le début des phases finales de la Ligue des Champions. Une situation assez étrange, quand on sait que son contrat se termine dans un peu plus d’un mois...

Donnarumma régale enfin le PSG

Avec ses prestations phénoménales, l’avenir de Donnarumma semble être redevenu un sujet important à Paris. Et il était temps, puisqu’une prolongation semblait s’être grandement compliquée après un hiver assez calme, où le nom de Lucas Chevalier était régulièrement évoqué. L’Equipe a récemment révélé que le PSG état assez optimiste, mais du côté de l’international italien les doutes commenceraient à se multiplier.

Et rêve de Premier League !

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, après la Serie A et la Ligue 1, Gianluigi Donnarumma aurait envie de jouer en Premier League. Il pourrait bien avoir l’embarras du choix, puisque ses coups d’éclats ont fait beaucoup de bruit outre-Manche, où quelques places importantes pourraient se libérer. Reste à savoir si le PSG saura trouver les argumentes pour lui faire changer d’avis.