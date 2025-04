Donnarumma - PSG : La «catastrophe» évitée !

Axel Cornic

Arrivé en 2021 et rapidement installé comme un titulaire indiscutable, Gianluigi Donnarumma n’a jamais vraiment fait l’unanimité au Paris Saint-Germain. Souvent critiqué, le gardien italien a toutefois apporté une grosse réponse, puisqu’il est tout simplement le meilleur Parisien du moment, avec des prestations impressionnantes en Ligue des Champions.

Va-t-il être le sauveur ou bien le fossoyeur du PSG ? A quelques heures du choc face à Arsenal en Ligue des Champions, tout le monde se pose la même question sur Gianluigi Donnarumma. Car celui qui est régulièrement pointé du doigt pour ses bourdes est le grand héros parisien dans sa campagne européenne, avec de matchs importants face à Aston Villa et Liverpool.

« Le match de Donnarumma à l'Emirates a été la plus grosse catastrophe de l'année »

C’est bien loin du gardien qu’on a pu voir depuis quelques saisons, avec notamment une dernière confrontation avec Arsenal en octobre 2024 qui s’est assez mal passée (2-0). « Donnarumma ? Le match à l'Emirates a été la plus grosse catastrophe de l'année. Derrière, on a eu sa deuxième partie de saison » a constaté le journaliste et éditorialiste de RMC Sport.

« Son match contre Liverpool et Aston Villa, il est homme du match, il est décisif et évite la catastrophe »

« Mais mine de rien, c'est au moment où tout le groupe s'est amélioré où toute l'équipe est devenue plus performante, où beaucoup plus de confiance s'est dégagée de tout le monde que lui aussi a été en confiance » a poursuivi Riolo, dans l’After Foot. « Son match contre Liverpool et Aston Villa, il est homme du match, il est décisif et évite la catastrophe ».